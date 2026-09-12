Un geriátrico en Chile sufrió un incendio: hay al menos 16 muertos

Un incendio azotó durante la noche de este viernes al establecimiento “El Edén”, un hogar para adultos mayores ubicado en Pitrufquén, en la región de La Araucanía, Chile, y dejó por lo menos 16 muertos y 10 personas evacuadas. Tras el episodio debieron intervenir siete escuadrones de Bomberos y equipos del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) de diferentes nosocomios de Villa Comuy, mientras que, de momento, no trascendieron las causas por las que se originaron las llamas.

Según informó el medio La Tercera, tras el avance de las llamas, la dirección regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó que un incendio estructural afectó al hogar de ancianos ubicado en el kilómetro 21 de la Ruta S-70, en el sector Villa Comuy de la comuna de Pitrufquén. Además del personal de Bomberos, durante las primeras horas del sábado trabajaron Carabineros y efectivos del municipio local en la remoción de escombros y control de la zona.

El incendio de provocó varias muertes

La cifra de víctimas fatales fue confirmada en la medianoche del sábado por el general Miguel Herrera, jefe de la Zona Araucanía de Carabineros, quien remarcó: “Al rededor de las 22.30 se declara un incendio, lográndose evacuar solamente a 10 personas que habitaban el hogar de ancianos, y debemos lamentar la muerte de 16 personas, que son las que han sido encontradas por Bomberos en estos momentos”.

La investigación judicial se encuentra a cargo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) y personal del OS-9, bajo las instrucciones del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de la Araucanía.

La comuna de Pitrufquén tiene 27.041 habitantes y se emplaza principalmente sobre terrenos de la depresión intermedia y partes de la Cordillera de la Costa.

Las llamas castigaron duramente el hogar de ancianos

Incendio en Puerto Madero

Un episodio similar se dio la semana pasada en Siga La Vaca, el reconocido restaurante de Puerto Madero ubicado en avenida Alicia Moreau de Justo 1714, donde se registró un incendio, aunque sin víctimas fatales. Como consecuencia, dos hombres fueron asistidos por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y unas 50 personas fueron evacuadas.

Según informaron fuentes del SAME a LA NACION, el fuego se inició en el sector de la parrilla. Ante la presencia de las llamas, el restaurante se autoevacuó mientras personal de Bomberos trabajaba para controlar el foco.

Se incendió un reconocido restaurante de Puerto Madero: dos personas asistidas y 50 evacuados

Los dos pacientes asistidos -hombres mayores de edad- fueron atendidos en el lugar durante el intento de sofocar el incendio y, de acuerdo con la información disponible, no fueron trasladados a un hospital.

El operativo sanitario contó con cinco móviles del Sistema de Atención Médica de Emergencia. El foco ígneo fue controlado cerca de las 18.30 y se realizaron las tareas correspondientes luego del incidente.