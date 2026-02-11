Un gesto del oficialismo percibido como antimonárquico provoca malestar en el Reino Unido

LONDRES.– En una semana marcada por la controversia en torno al caso Epstein, el gobierno laborista de Keir Starmer volvió a quedar en el centro del debate político tras confirmarse que modificó el rótulo utilizado en sus comunicaciones oficiales: reemplazó la histórica denominación “Gobierno de Su Majestad” (HM Government) por “Gobierno del Reino Unido” (UK Government) como identidad principal en el material público.

La modificación habría sido adoptada en julio de 2024 con la llegada del nuevo Ejecutivo, pero fue revelada esta semana en una respuesta parlamentaria escrita del ministro de la Oficina del Gabinete y responsable de asuntos constitucionales, Nick Thomas-Symonds. La medida desató críticas de la oposición conservadora, que acusó al oficialismo de faltar el respeto a la monarquía y a las tradiciones constitucionales británicas.

Logo gubernamental con la inscripción "Gobierno del Reino Unido"

Thomas-Symonds explicó que se tomó “una decisión estratégica de adoptar la expresión ‘Gobierno del Reino Unido’ como identidad principal para todas las comunicaciones dirigidas al público”. Según detalló, la guía fue actualizada tras la adhesión de Carlos III al trono y la correspondiente renovación del Escudo de Armas Real. El cambio, sin embargo, no fue anunciado públicamente ni sometido a consulta previa, lo que alimentó las sospechas de la oposición.

El diputado conservador Alex Burghart cuestionó el sentido de la medida al preguntarse “¿Qué bien terrenal se produce con este cambio?” y sostuvo que abandonar la histórica fórmula “Gobierno de Su Majestad” constituye un intento de “borrar discretamente la tradición por el mero gusto de modernizarse”.

Además, Burghart consideró que se trata de “la última traición a los intereses de la nación”, en referencia también a la cesión de soberanía sobre las Islas Chagos. El Partido Conservador, citado por el Daily Mail, calificó la decisión de “irrespetuosa con la historia, la cultura y el sistema constitucional de Gran Bretaña”, mientras que el tabloide The Sun tituló que el rey Carlos III estaba siendo “ignorado”.

Logo gubernamental con la inscripción "Gobierno de Su Majestad"

Ante la controversia, un vocero de Downing Street aclaró que la denominación “HM Government” continuará utilizándose en documentos y comunicaciones “pertinentes”, intentando así atemperar las críticas.

Hasta ahora, las reglas oficiales –según un documento gubernamental de 2022– establecían que la denominación “HM Government” era la marca principal de la comunicación estatal por ser reconocida y contar con la confianza del público. El mismo texto indicaba que “UK Government” se empleaba principalmente en el extranjero o en comunicaciones aplicables a todo el territorio británico.

La decisión también fue vinculada por sectores conservadores a la gestión comunicacional del Ejecutivo. Algunos dirigentes apuntaron contra el entonces director de comunicaciones de Starmer, Tim Allan, quien renunció recientemente en medio de otro escándalo político, aunque el gobierno no estableció relación formal entre ambos hechos.

These reactions are hilarious. Our government deals with people and agencies around the world, most of whom would wonder why it says HM Government when the country is the UK. Our government is the UK Government. Having the name of country seems sensible. https://t.co/WUZaomirW4 — Graham Smith 🇺🇦 🏳️‍🌈 🇬🇱 🐧 (@GrahamSmith_) February 11, 2026

En contraste con las críticas, el cambio fue celebrado por el líder del grupo antimonárquico Republic, Graham Smith, quien lo calificó como “la decisión correcta” porque, a su juicio, refleja que el gobierno debe servir “a la población y no a los poderosos”. Sus declaraciones al diario The Telegraph subrayan el trasfondo ideológico de un debate que excede lo meramente terminológico.

La controversia estalla en un momento delicado para la Casa Real. Según una encuesta publicada esta semana, el apoyo a la monarquía cayó al 45%, menos de la mitad de la población. La institución atraviesa además un periodo complejo marcado por las repercusiones de los vínculos entre el hermano del rey, el expríncipe Andrés, y el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Agencia AFP