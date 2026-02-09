Carlos III se ofrece a colaborar con la policía que investiga a su hermano Andrés por presunta filtración de de datos de Estado

LONDRES.– El rey Carlos III afirmó que está “listo para ayudar” a la policía británica en las investigaciones destinadas a determinar si su hermano menor, Andrew Mountbatten-Windsor, transmitió información reservada al financiero estadounidense Jeffrey Epstein cuando se desempeñaba como enviado especial del Reino Unido para el Comercio Internacional.

En un comunicado difundido este lunes por el Palacio de Buckingham, el monarca expresó su “profunda preocupación” por las acusaciones que siguen surgiendo y aseguró que la Casa Real colaborará con las autoridades si así se lo solicitan.

“El Rey dejó clara, con palabras y acciones sin precedentes, su profunda preocupación por las acusaciones que siguen saliendo a la luz respecto a la conducta del señor Mountbatten-Windsor”, señaló un vocero del palacio. El comunicado agregó que, si la Policía de Thames Valley se comunica con la Casa Real, “estamos listos para apoyarlos como cabría esperar”.

El príncipe Andrés fue fotografiado junto a Jeffrey Epstein en el Central Park, en diciembre de 2010 (Sky News)

Se trata de la primera intervención directa de Carlos III en el escándalo vinculado a Epstein, luego de que medios británicos y estadounidenses publicaran correos electrónicos que sugieren que el entonces príncipe Andrés habría compartido informes oficiales y detalles de viajes con el magnate estadounidense, acusado de abuso sexual de menores y fallecido en prisión en 2019.

La declaración del Palacio se conoció después de que en un comunicado la Policía de Thames Valley confirmara que está evaluando si existen motivos suficientes para abrir una investigación formal a raíz de una denuncia presentada por el grupo antimonárquico Republic. La organización acusa a Mountbatten-Windsor de presunta mala conducta en un cargo público y de una posible violación de las leyes de secretos oficiales durante el ejercicio de sus funciones.

Las sospechas surgieron tras la divulgación de documentos y correos electrónicos que forman parte de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la red de contactos de Epstein. Según esos archivos, Andrew Mountbatten-Windsor habría enviado al financista informes de una gira oficial realizada en 2010 por el sudeste asiático, cuando ejercía como representante especial del Reino Unido para el comercio internacional.

Información confidencial

En un correo electrónico fechado el 30 de noviembre de 2010, al que tuvo acceso la agencia AFP, Mountbatten-Windsor –identificado en la dirección de correo como “The Duke”– envió a Epstein informes relativos a visitas oficiales a Vietnam, Hong Kong, Shenzhen, en China, y Singapur. Los mensajes fueron reenviados apenas cinco minutos después de haber sido recibidos por el entonces duque de York desde su asistente especial, Amit Patel.

Otros correos electrónicos citados por la BBC indican que, en octubre de 2010, el entonces príncipe también compartió con Epstein detalles sobre el itinerario de un viaje de dos semanas que incluía paradas en Hanói, Ciudad Ho Chi Minh, Singapur, Kuala Lumpur y Hong Kong. Los documentos también hacen referencia a supuestas oportunidades de inversión en Afganistán, calificadas como “confidenciales”.

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña se desempeñaba como representante especial del Reino Unido para el Comercio Internacional entre 2001 y 2011

No está claro si los informes contenían información sensible sobre negociaciones o acuerdos comerciales británicos, ni si Mountbatten-Windsor había firmado formalmente la Ley de Secretos Oficiales. Sin embargo, las directrices gubernamentales británicas establecen que el cargo de enviado comercial conlleva un deber estricto de confidencialidad sobre información sensible, comercial o política, obligación que se mantiene incluso después de finalizado el mandato. Además, pueden aplicarse las Leyes de Secretos Oficiales de 1911 y 1989.

Andrew Mountbatten-Windsor ocupó el cargo de representante especial del Reino Unido para el Comercio Internacional entre 2001 y 2011, hasta que renunció en medio de críticas por su estilo de gestión y el uso de fondos públicos. En octubre pasado, tras nuevas revelaciones sobre su relación con Epstein, fue despojado de todos sus títulos reales por decisión de su hermano, el rey Carlos III.

Más denuncias y preocupación en la Corona

En paralelo, la Policía de Thames Valley confirmó que también evalúa una denuncia separada según la cual una mujer habría sido enviada por Epstein al Reino Unido para mantener un encuentro sexual con el entonces príncipe Andrés en 2010, presuntamente en Royal Lodge. La mujer, que no es británica, tenía 20 años en ese momento.

El comunicado de Buckingham también subrayó que “los pensamientos y condolencias del Rey y la Reina han estado y siguen estando con las víctimas de todas y cada una de las formas de abuso”, una línea que refuerza el distanciamiento público de la familia real respecto del expríncipe.

La posición del monarca se alinea con una declaración previa del portavoz del príncipe y la princesa de Gales, que afirmó que ambos estaban “profundamente preocupados” por las últimas revelaciones. “Las reclamaciones específicas en cuestión deben ser abordadas por el señor Mountbatten-Windsor”, sostuvo el vocero, al tiempo que reiteró la disposición a colaborar con la policía. Guillermo llegó el lunes a Arabia Saudita para una gira de tres días por el país, y se dice que el Palacio de Kensington quería que se conociera la posición del príncipe y la princesa para que Guillermo pudiera centrarse en la gira.

Agencias AP y AFP