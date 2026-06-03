Un grupo armado entró por la fuerza a la casa de una periodista mexicana y la secuestró

NANCHITAL, MÉXICO.- La periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue secuestrada por un grupo comando que irrumpió en su casa a punta de pistola este martes, en la ciudad de Nanchital, en el estado de Veracruz, México.

El momento de la irrupción de los hombres encapuchados fue registrado por la mujer con su teléfono celular y rápidamente se viralizó en redes sociales por la violencia del asalto.

El momento del secuestro de la periodista mexicana

En las imágenes puede verse cómo los delincuentes golpean con un mazo la puerta de ingreso del domicilio de Guzmán Ramírez mientras, a pocos pasos, la periodista mexicana graba con su teléfono celular.

Una vez que los agresores lograron romper el vidrio de la puerta, en la parte interna del domicilio irrumpe la figura de un hombre quien, sin éxito, intenta contenerlos.

La identidad de esa persona, a quien en el video se lo ve de espaldas y en ropa interior, no trascendió pero se trataría de la pareja de la periodista, según señaló el diario mexicano El Financiero.

Uno de los integrantes del grupo comando apunta a la mujer

El desenlace de la filmación evidencia un primer plano del rostro de los secuestradores, quienes al ingresar apuntan con armas de alto calibre hacia las víctimas para controlar la situación. Acto seguido, le quitan el celular a la periodista, dando por finalizado el video.

En las últimas horas, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó que Guzmán Ramírez fue privada de la libertad. La autoridades agregaron que se encuentran realizando la investigación correspondiente para dar con su paradero.

Por su parte, la ONG mexicana Comunicación e Información de la Mujer (Cimac) compartió un comunicado en redes sociales donde manifiestan su “profunda preocupación” ante los hechos, según informó El País.

🟠 #AlertaMujeresPeriodistas

Manifestamos profunda preocupación ante la privación de la libertad de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste en Nanchital, Veracruz



Las autoridades deben actuar con la máxima diligencia y… pic.twitter.com/OL2cz1GIyI — CIMAC.org (@prensacimac) June 2, 2026

Luego del reporte de la privación de la libertad por parte de la Fiscalía veracruzana, las autoridades locales y estatales realizaron un operativo de seguridad y de búsqueda en diferentes puntos de la zona para tratar de ubicar a la mujer en la región. Hasta el momento no se dio con ningún indicio de su paradero.

Guzmán Ramírez se desempeña como directora del portal de noticias Pulso Informativo del Sureste, donde realiza transmisiones periodísticas en vivo. Su trabajo es conocido por su circulación en redes sociales, donde se destaca en información social y cultural la zona sur de México.

Guzmán Ramírez dirige el portal Pulso Informativo del Sureste

A partir del reciente secuestro, Cimac reveló que durante 2017 Guzmán Ramírez se vio obligada a salir de Veracruz por motivos de seguridad -los cuales estarían relacionados con el asesinato de su esposo-, y confirmó que regresó el año pasado, cuando fundó su propio medio de comunicación.

Sobre la búsqueda de la mujer, desde la Fiscalía sostuvieron que “las investigaciones se llevarán a cabo con estricto apego a la ley, respeto a los derechos humanos y protección de los datos personales, hasta dar con el paradero de la víctima y llevar ante la justicia a quienes hayan participado en estos hechos”.

Las imágenes de los secuestradores se viralizaron en redes sociales

En los trabajos también está involucrada la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, por lo que se trata de un operativo integrado por fuerzas federales y estatales de todo México.