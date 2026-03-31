El Ejército de EE.UU. investiga a un helicóptero AH-64 Apache que sobrevoló la casa de un aliado de Trump: “Se tomarán medidas”

El Ejército de Estados Unidos inició una revisión administrativa luego de que circularan las imágenes de un helicóptero militar AH-64 Apache que sobrevoló la vivienda del músico Kid Rock, un aliado de Donald Trump, en las afueras de Nashville, Tennessee. El propio artista compartió los videos en redes sociales y mostró el paso de las aeronaves cerca de su propiedad.

Qué investiga el Ejército de EE.UU. tras el sobrevuelo de los Apache en la casa de Kid Rock

En las grabaciones se ve al cantante, cuyo nombre real es Robert James Ritchie, junto a una piscina mientras saluda a los helicópteros y celebra el sobrevuelo. En sus publicaciones, se refirió a su residencia como la “Casa Blanca del Sur”, una denominación que ya había utilizado en otras ocasiones por su cercanía política con Donald Trump.

Kid Rock sube video donde se ven helicópteros Apache que sobrevuelan su residencia

De acuerdo con CNN, a raíz de esas publicaciones, se inició una investigación administrativa por parte del Ejercito de EE.UU. La revisión fue confirmada por Jonathon Bless, un funcionario de alto rango vinculado a la 101.ª División Aerotransportada, unidad con base en Fort Campbell, que opera con frecuencia en esa región.

“Se está llevando a cabo una revisión administrativa para evaluar la misión y verificar el cumplimiento de las regulaciones y los requisitos del espacio aéreo”, dijo Bless a CNN. “Se tomarán las medidas pertinentes si se detecta alguna infracción”, indicó.

Según lo retomado por The New York Times, los helicópteros formaban parte de una ruta de entrenamiento y no habrían sido enviados a la casa del músico por pedido suyo ni con un objetivo político.

El cantante Kid Rock, amigo de Donald Trump (AP Foto/John Amis, Archivo) John Amis - FR69715 AP

El punto central de la investigación es establecer si el vuelo respetó los procedimientos exigidos para aeronaves militares en zonas cercanas a áreas residenciales. En ese marco, el Ejército analiza la trayectoria, la altitud, el tiempo de permanencia y la conducta de la tripulación durante el paso por el área de Nashville.

Kid Rock, Trump y el contexto político detrás del caso

El episodio tomó una dimensión mayor por el perfil político de Kid Rock, uno de los respaldos públicos más visibles de Donald Trump dentro del mundo del espectáculo. En sus publicaciones junto a los videos, el cantante no solo celebró el paso de los helicópteros, sino que además lanzó mensajes contra el gobernador de California, Gavin Newsom.

“Este es un nivel de respeto que el estúp... gobernador de California jamás conocerá”, escribió Kid Rock en X junto a los videos. “Dios bendiga a Estados Unidos y a todos aquellos que han hecho el máximo sacrificio para defenderlo”, agregó.

Kid Rock apuntó contra Gavin Newsom en X X @KidRock

De acuerdo con CNN, los representantes del artista no emitieron comentarios adicionales tras la difusión de los videos. Mientras tanto, el caso quedó bajo análisis del Ejército.

Además, el mismo día en que se registró el paso de los Apache sobre la casa de Kid Rock, también hubo reportes de vuelos militares sobre una protesta llamada “No Kings” en Nashville, una manifestación crítica del gobierno de Trump. Esa coincidencia elevó el nivel de atención pública sobre la operación.

“Eso es dinero de los contribuyentes”, dijo a The New York Times Sandra Sepúlveda, concejala de Nashville que estuvo presente en la protesta. “Podrían haber elegido cualquier otro lugar, cualquier otro momento para realizar un ejercicio de entrenamiento. ¿Por qué precisamente este lugar?”, cuestionó.

Kid Rock es uno de los aliados de Donald Trump dentro de la industria musical KENA BETANCUR - AFP

Qué son los helicópteros Apache y por qué su presencia generó preguntas

Los AH-64 Apache son helicópteros de ataque utilizados por el Ejército de EE.UU. en tareas militares y ejercicios de entrenamiento. Entre sus capacidades se encuentran el vuelo a baja altura, la permanencia suspendida en el aire y la operación en distintos entornos tácticos.

“Los aviadores del Ejército deben cumplir con estrictas normas de seguridad, profesionalismo y las regulaciones de vuelo establecidas”, indicó Bless.

Por ahora, el caso no fue presentado como una investigación penal, sino como una revisión administrativa para verificar el desarrollo de la misión. El resultado de ese proceso definirá si el episodio queda como una maniobra regular de entrenamiento o si abre un frente disciplinario dentro del Ejército estadounidense.