Carne argentina en Texas y Florida: cuestionan cómo casi 30.000 libras llegaron al mercado sin la reinspección obligatoria

Un retiro de 29.628 libras de carne vacuna (13.439 kilogramos) importada desde la Argentina generó cuestionamientos en Texas. El producto fue distribuido sin que se completara la reinspección federal exigida. El comisionado de agricultura del estado, Sid Miller, pidió al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) determinar cómo se produjo la omisión.

Carne argentina retirada en EE.UU.: qué informó el FSIS sobre la falta de reinspección

El Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos (FSIS, por sus siglas en inglés), dependiente del USDA, detectó durante controles habituales que un cargamento de carne argentina fue distribuido sin cumplir con la reinspección de importación correspondiente. La mercadería había sido elaborada por Frigorífico Gorina SAIC y posteriormente importada por Corte Argentino USA LLC, una compañía con sede en Aventura, Florida.

Desde allí, los productos fueron enviados a distribuidores y comercios minoristas de Texas y Florida. De acuerdo con la información disponible, la falta del control se habría producido durante la etapa previa a la distribución.

Así, se retiraron alrededor de 29.628 libras de carne cruda, equivalentes a unos 13.439 kilogramos. Los productos fueron elaborados entre el 15 y el 20 de mayo y presentan fechas límite para consumir o congelar comprendidas entre el 15 y el 20 de septiembre.

Texas exige al USDA explicar cómo la carne argentina llegó a EE.UU. sin reinspección

“Casi 30.000 libras de carne argentina ingresaron al mercado estadounidense sin haber recibido la reinspección federal de importación requerida. Eso es inaceptable”, dijo el comisionado en un comunicado. Miller consideró que la situación requiere una revisión de los procedimientos utilizados para controlar las importaciones.

Según su planteo, los productores ganaderos locales deben cumplir con las normas federales y estatales aplicables, por lo que una importación que no complete los controles establecidos genera diferencias en las condiciones de comercialización. “Eso no es una competencia justa”, señaló.

La carne fue importada desde el frigorífico argentino Gorina por la firma Corte Argentino USA LLC, con sede en Florida USDA

Miller también sostuvo que el USDA debe establecer en qué punto se produjo la falla y determinar qué medidas pueden impedir que una situación similar vuelva a ocurrir. “Mi mensaje a los tejanos es simple: compren productos estadounidenses. Compren productos de Texas. Sepan de dónde viene su carne”, aconsejó.

Los cinco cortes de carne argentina incluidos en el retiro del FSIS

Entre los cortes incluidos se encuentran:

Cuadril sin tapa

Peceto

Nalga sin tapa

Carnaza cuadrada

Bola de lomo

Los productos fueron comercializados en cajas de diferentes pesos y corresponden a carne deshuesada identificada con el establecimiento argentino “EST. N° OF. 2025” y la marca de expedición “26644-AA”.

La carne fue producida entre el 15 y el 20 de mayo USDA

El FSIS indicó que no existen, hasta el momento, reportes confirmados de enfermedades o lesiones vinculadas con el consumo de estos productos. El inconveniente detectado está relacionado con la falta de la reinspección federal obligatoria antes de su distribución en EE.UU.

Las autoridades solicitaron a quienes tengan estos productos en sus refrigeradores o congeladores que no los consuman. La indicación es desecharlos o devolverlos al establecimiento donde fueron adquiridos, mientras continúa el proceso de retiro y verificación.

“Es positivo que el USDA y el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos detectaran este fallo, pero los consumidores estadounidenses no deberían tener que preguntarse si la carne extranjera se les escapó de las manos”, dijo Miller. A partir del hallazgo se establecieron mecanismos para comprobar que los productos sean retirados de los puntos de venta y no permanezcan disponibles para los consumidores.