Para recorrer Nueva York: Mamdani lanza un “pasaporte de barrios” para fomentar el turismo durante el Mundial

El alcalde Zohran Mamdani presentó una serie de planes para preparar a la ciudad de Nueva York para la llegada de visitantes que arribarán por el Mundial 2026. El eje de la propuesta es el “NYC Neighborhood Passport” (pasaporte de barrios), un programa que busca descentralizar el turismo en la región y distribuirlo en los cinco distritos de la metrópolis.

Cómo funciona el NYC Neighborhood Passport durante el Mundial 2026 en Nueva York

La oficina del alcalde Mamdani detalló que la iniciativa cuenta con el respaldo del NYC Tourism + Conventions, el Team Wonder y el New York Community Trust. El objetivo es que los visitantes recorran los distintos barrios, centros culturales, comercios y eventos comunitarios de la ciudad durante el Mundial.

A partir del jueves 11 de junio, fecha en la que comenzará la Copa del Mundo, los interesados podrán conseguir el pasaporte en las bibliotecas de Nueva York y en determinados eventos locales. Los participantes tendrán la posibilidad de reunir sellos que cuentan con diseños de artistas con raíces en países como:

India.

Colombia.

Irán.

Corea del Sur.

República Dominicana.

Brasil.

Vietnam.

Ghana.

México.

Argentina.

Estos dibujos representan tanto a los países que formarán parte del torneo como a la diversa población de Nueva York. Los puntos para obtener uno de los sellos se encuentran en Little Senegal, Little Colombia y Little India, entre otros.

Los diseños del pasaporte de barrios fueron realizados por artistas de todo el mundo Instagram @nycmayor

La lista de organizaciones incluye al Museo Americano de Historia Natural, el Bronx Children’s Museum y la Biblioteca Pública de Brooklyn. También participan el Queens Theatre, el Museo de Staten Island y el New York Botanical Garden.

Qué dijo Zohran Mamdani sobre el pasaporte de barrios y el turismo en Nueva York

El alcalde Mamdani se refirió a la importancia de recibir el torneo de la FIFA en la región. “El Mundial no solo llega al MetLife Stadium. Llega a Corona y Flatbush, a Astoria y Sunset Park, y a todos los barrios que hacen de Nueva York la ciudad más diversa y dinámica del mundo”, expresó.

Por el Mundial 2026, el MetLife Stadium pasará a llamarse New York New Jersey Stadium y será la sede de la final Google Maps

Sobre el uso del pasaporte de barrios, el mandatario aseguró que “ayudará a la gente a descubrir formas divertidas, gratuitas y accesibles de explorar Nueva York”.

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