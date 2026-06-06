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Para recorrer Nueva York: Mamdani lanza un “pasaporte de barrios” para fomentar el turismo durante el Mundial

La iniciativa suma sellos artísticos, bibliotecas públicas y recorridos gratuitos por comunidades inmigrantes, museos y negocios locales de los cinco distritos de la ciudad

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Cómo funciona el pasaporte de barrios que impulsa Mamdani en la ciudad de Nueva York para organizar a turismo durante el Mundial 2026
Cómo funciona el pasaporte de barrios que impulsa Mamdani en la ciudad de Nueva York para organizar a turismo durante el Mundial 2026Instagram @zohrankmamdani / Oficina del alcalde de NYC

El alcalde Zohran Mamdani presentó una serie de planes para preparar a la ciudad de Nueva York para la llegada de visitantes que arribarán por el Mundial 2026. El eje de la propuesta es el “NYC Neighborhood Passport” (pasaporte de barrios), un programa que busca descentralizar el turismo en la región y distribuirlo en los cinco distritos de la metrópolis.

Cómo funciona el NYC Neighborhood Passport durante el Mundial 2026 en Nueva York

La oficina del alcalde Mamdani detalló que la iniciativa cuenta con el respaldo del NYC Tourism + Conventions, el Team Wonder y el New York Community Trust. El objetivo es que los visitantes recorran los distintos barrios, centros culturales, comercios y eventos comunitarios de la ciudad durante el Mundial.

A partir del jueves 11 de junio, fecha en la que comenzará la Copa del Mundo, los interesados podrán conseguir el pasaporte en las bibliotecas de Nueva York y en determinados eventos locales. Los participantes tendrán la posibilidad de reunir sellos que cuentan con diseños de artistas con raíces en países como:

  • India.
  • Colombia.
  • Irán.
  • Corea del Sur.
  • República Dominicana.
  • Brasil.
  • Vietnam.
  • Ghana.
  • México.
  • Argentina.

Estos dibujos representan tanto a los países que formarán parte del torneo como a la diversa población de Nueva York. Los puntos para obtener uno de los sellos se encuentran en Little Senegal, Little Colombia y Little India, entre otros.

Los diseños del pasaporte de barrios fueron realizados por artistas de todo el mundo
Los diseños del pasaporte de barrios fueron realizados por artistas de todo el mundoInstagram @nycmayor

La lista de organizaciones incluye al Museo Americano de Historia Natural, el Bronx Children’s Museum y la Biblioteca Pública de Brooklyn. También participan el Queens Theatre, el Museo de Staten Island y el New York Botanical Garden.

Qué dijo Zohran Mamdani sobre el pasaporte de barrios y el turismo en Nueva York

El alcalde Mamdani se refirió a la importancia de recibir el torneo de la FIFA en la región. “El Mundial no solo llega al MetLife Stadium. Llega a Corona y Flatbush, a Astoria y Sunset Park, y a todos los barrios que hacen de Nueva York la ciudad más diversa y dinámica del mundo”, expresó.

Por el Mundial 2026, el MetLife Stadium pasará a llamarse New York New Jersey Stadium y será la sede de la final
Por el Mundial 2026, el MetLife Stadium pasará a llamarse New York New Jersey Stadium y será la sede de la final Google Maps

Sobre el uso del pasaporte de barrios, el mandatario aseguró que “ayudará a la gente a descubrir formas divertidas, gratuitas y accesibles de explorar Nueva York”.

Mundial 2026 en Nueva York/Nueva Jersey: fechas, partidos y horarios en el MetLife Stadium

La FIFA confirmó que el MetLife Stadium, renombrado para la competencia como Estadio Nueva York Nueva Jersey, será sede de ocho encuentros de la Copa del Mundo, incluida la gran final. El calendario ya fue confirmado con todas las fechas y horarios.

  • Sábado 13 de junio: Brasil vs. Marruecos (fase de grupos, Grupo C) a las 17 hs (hora del Centro de EE.UU.).
  • Martes 16 de junio: Francia vs. Senegal (fase de grupos, Grupo I) a las 14 hs.
  • Lunes 22 de junio: Noruega vs. Senegal (fase de grupos, Grupo I) a las 19 hs.
  • Jueves 25 de junio: Ecuador vs. Alemania (fase de grupos, Grupo E) a las 15 hs.
  • Sábado 27 de junio: Panamá vs. Inglaterra (fase de grupos, Grupo L) a las 16 hs.
  • Martes 30 de junio: partido de dieciseisavos de final entre el primero del Grupo I y un tercero del Grupo C, D, F, G o H, a las 16 hs.
  • Domingo 5 de julio: partido de octavos de final, a las 15 hs.
  • Domingo 19 de julio: final del Mundial 2026, a las 14 hs.
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