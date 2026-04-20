Un hombre empezó a disparar desde la cima de la pirámide de Teotihuacán: mató a una turista y se suicidó

La Zona Arqueológica de Teotihuacán, ubicada en el Estado de México, fue escenario de un tiroteo este lunes. Un hombre armado escaló una de las pirámides y, desde la cima, abrió fuego contra los presentes para luego quitarse la vida en el lugar.

El episodio terminó con la muerte de una turista canadiense y al menos seis heridos: cuatro a causa de los disparos y dos por caída desde la pirámide mientras intentaban huir de la balacera, según informó la Secretaría de Seguridad de Estado de México.

El secretario de Seguridad del Estado de México, precisó que de las personas lesionadas, dos son colombianas, una canadiense y otra rusa. Todos reciben atención médica en el Hospital General de Axapusco.

Tiroteo en Teotihuacán

Los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (El IMSS-Bienestar) informó que atiende a siete personas a raíz del la balacera en Teotihuacán, entre ellas una menor de edad. Asimismo especificó que, de los heridos por caída de la pirámide, uno sufrió una fractura y el otro un esguince.

El Gabinete de Seguridad informó que, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica se desplegó un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional para atender la situación, según informó El Universal.

En el sitio se encontró un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos. Asimismo, el Gabinete de Seguridad indicó que colaboran en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Tiroteo en la pirámide de Teotihuacán

Los videos que comenzaron a circular en las redes, muestran el desconcierto inicial de los visitantes ante la detonaciones. Las imágenes muestran a algunos corriendo por la plaza y a otros resguardados tras los muros de las estructuras de piedra. “¡Llamen a la policía!“, se escucha gritar a una mujer.

Otro video exhibía al tirador, vestido con una camisa de cuadros, caminando por lo alto de la Pirámide de la Luna, la segunda más grande de Teotihuacán con 43 metros de altura.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, expresó su profunda solidaridad con las víctimas y sus familias.

“Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”, escribió la mandataria en X.

El posteo en X de la presidente de México sobre el tiroteo

Y añadió: “He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales”.