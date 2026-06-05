El misterio de una pareja de Chicago que se mudó a México para buscar una vida más tranquila, pero desapareció

Una pareja de ciudadanos estadounidenses, que vivía en Chicago, decidió mudarse a México para buscar una vida más tranquila ante una necesidad familiar, pero desapareció sin dejar rastro poco tiempo después. Recientemente, las autoridades detectaron movimientos extraños en sus cuentas bancarias.

Se mudaron de Chicago a México y desaparecieron misteriosamente

Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz y Zafar Padamsee Mawani, ambos con ciudadanía estadounidense, decidieron marcharse de Chicago, Illinois. Según relató un allegado a la pareja, el cambio de hogar fue para estar más cerca de la madre de Mawani, quien tiene Alzheimer.

La pareja decidió abandonar Chicago y trasladarse a México por el endurecimiento de las políticas migratorias a nivel federal Captura de video Telemundo

Sin embargo, tiempo después de que se fueron, desaparecieron y se desconoce su paradero. Sus allegados indicaron que no tienen noticias de ambos desde hace varios días.

En diálogo con Telemundo, sus seres queridos indicaron que fueron vistos por última vez el 20 de mayo. Horas después, las autoridades comenzaron una investigación para hallarlos.

La pareja de Chicago se reunió con contratistas locales antes de desaparecer

De acuerdo con NBC, ambos hombres se instalaron en la colonia Isidro Fabelan, en la zona de Tlalpan, Ciudad de México. Meses después de su llegada, organizaron una reunión con dos contratistas locales para comprar una silla elevadora para la madre de Mawani.

El producto necesitaba una instalación mediante un riel, por lo que el encuentro con los contratistas era necesario para coordinar la adaptación del hogar de la mujer. El 20 de mayo, la pareja salió de su casa para esta reunión, pero nunca volvió.

Los registros de testigos indican que la última vez que se los vio fue en un vehículo en la zona de Periférico Sur. A partir de ese momento, se perdió el contacto con ambos hombres.

Además, amigos de Hidalgo Ortiz indican que el estadounidense les envió su ubicación por WhatsApp. Poco después de las 18 horas, los celulares de ambos dejaron de enviar información, según los reportes de la fiscalía local, la Comisión de Búsqueda de Personas y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Los movimientos en las cuentas bancarias de la pareja que se mudó a México

A partir de la investigación, se halló que se produjeron transferencias y retiros de las cuentas bancarias de ambos luego de que la pareja desapareció. Esta información hizo que las autoridades comenzaran a trabajar la hipótesis de un secuestro.

Hidalgo y Mawani desaparecieron el 20 de mayo en México Captura NBC

Mientras tanto, amigos y allegados reclaman por su aparición y aseguran que recibieron poca información sobre el avance del caso. De acuerdo con NBC, el Consulado de México en Chicago tampoco tiene detalles de la investigación.

Buscan a la pareja de Chicago desaparecida en México

La alerta de búsqueda se emitió tres días después de que ambos hombres fueran vistos por última vez. Más allá de las circunstancias de la desaparición, las autoridades dieron a conocer algunos rasgos distintivos de la pareja.

Hidalgo tiene una altura de 1,70 y vestía una camiseta beige la última vez que fue visto. Además, tiene perforaciones en las orejas y un tatuaje del símbolo de amor y paz en uno de sus brazos.

Por su parte, Mawani mide 1,75 y llevaba una camisa roja a cuadros. No se compartieron otros datos distintivos de su aspecto personal.