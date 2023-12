escuchar

En horas de la tarde del domingo se vivieron momentos de extrema tensión en el interior de un avión de Colombia que estaba próximo a despegar rumbo Miami. Y es que por petición de los pasajeros, la Policía intervino para desalojar a un ciudadano polaco en estado de ebriedad, luego de que tuviera actitudes “inapropiadas” con el resto de las personas. La situación se salió de control y el hombre atacó a los agentes e insultó a los viajeros: “ Desearían estar en Estados Unidos ”.

El violento hecho ocurrió el 17 de este mes en el aeropuerto Ernesto Cortizos de la ciudad colombiana de Barranquilla y fue registrado en un video que se viralizó en las redes sociales. Allí, la Policía Nacional de Colombia ingresó al vuelo que se dirigía a Estados Unidos para pedirle al hombre nacido en Polonia que descendiera de la aeronave, ya que no podía viajar borracho. La tripulación advirtió esto a los agentes.

El agresor se negó, se paró en el pasillo y empezó a insultar en inglés al resto de los pasajeros. “Fuck you, motherfuckers”, gritó mientras era acompañado hasta la puerta por los agentes de seguridad. Sin embargo, de un instante a otro le propinó un fuerte puñetazo en la cara a uno de los policías que enseguida respondieron de la misma forma, según informó el medio local El Tiempo Colombia. “You wish you would be in United States (desearían estar en Estados Unidos)”, exclamó el atacante.

En la grabación, quedó reflejada la actuación de ambas partes y cómo el hombre de nacionalidad polaca fue el primero en iniciar el ataque contra los policías. “I hate you (te odio)”, decía. De fondo, se escuchaban infantes llorando y padres que intentaban consolarlos. El resto de los pasajeros grabaron o insultaron al hombre que había perdido el juicio y provocó una demora de más de 40 minutos.

Tras lo sucedido, el General Jorge Urquijo, comandante de la Policía de Barranquilla, fue quien señaló que la decisión de desembarcar al ciudadano extranjero se tomó tras las numerosas quejas de los pasajeros y la tripulación. ”Este hombre está siendo procesado por el delito contra servidor público y en las próximas horas será puesto a disposición de las autoridades competentes”, dijo Urquijo en diálogo con Blu Radio.

Más tarde se conoció la historia del hombre aunque no trascendió su nombre. Se trata de una persona que realizó varios viajes a Barranquilla desde Miami en el marco de un juicio por la tenencia de su hijo menor que estaría radicada en Colombia con su madre.

Según indicaron medios colombianos, en esta ocasión el juicio habría sido desfavorable para el hombre, y se cree que a raíz de ello y por su estado de embriaguez, terminó actuando de manera agresiva.

El propio general indicó que el hombre no tenía antecedentes en Colombia, pero que ahora está siendo procesado por el “delito contra servidor público” y será puesto a disposición de las autoridades.

LA NACION

Temas Colombia