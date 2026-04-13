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Procesaron a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, por malversación, tráfico de influencias y corrupción en España

La denuncia se centra en que la mujer presuntamente utilizó su posición para influenciar acuerdos de negocios

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La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez,
La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez,Eduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

La esposa del presidente español Pedro Sánchez, Begoña Gómez, fue procesada por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El juez Juan Carlos Peinado, sin embargo, dejó fuera uno de los cinco delitos que se le atribuyen: el de intrusismo profesional.

Gómez, en tanto, está de viaje oficial junto a su marido, el presidente del Gobierno español, en China.

La esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está siendo investigada en otro caso por un supuesto delito de tráfico de influencias.
La esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está siendo investigada en otro caso por un supuesto delito de tráfico de influencias.AFP/Getty Images

El caso contra la mujer de Sánchez se inició en 2024, cuando un grupo privado denominado Manos Limpias la denunció por haber utilizado su posición para influenciar acuerdos de negocios.

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