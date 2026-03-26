Un micro cayó a un río en Bangladesh y se hundió: hay al menos 26 muertos

DACA, BANGLADESH.- Un micro que transportaba a 50 personas cayó a un río en el centro de Bangladesh mientras subía a un transbordador este miércoles y se hundió. Según informaron las autoridades locales, se registraron al menos 26 muertos, mientras que otros pasajeros pudieron nadar y salvarse, según indicó el medio local The Daily Star.

El vehículo cayó el miércoles por la tarde al río Padma, en el distrito de Rajbari, a unos 84 kilómetros de la capital, Daca, explicó el bombero Dewan Sohel Rana. El autobús se dirigía a la capital desde el distrito suroccidental de Kushtia, coincidiendo con la vuelta de las personas a sus trabajos tras el feriado islámico de Eid al-Fitr. El micro embarcaba en un ferry en Daulatdia.

El impactante video del momento en el que el micro cayó al río

El momento en el que el micro cayó por el precipicio quedó documentado en un impactante video que se viralizó en redes sociales y en el que se registró cómo el vehículo terminó completamente tapado de agua en cuestión de segundos. Según Rana, muchos de los pasajeros nadaron para ponerse a salvo tras el accidente, pero otros quedaron atrapados.

Tal como indicó el bombero, una embarcación de rescate se sumó a la operación a última hora del miércoles y sacó el micro del agua, mientras que los rescatistas trabajaron durante la noche para recuperar los cuerpos. En tanto, el Comisionado Auxiliar y Magistrado Ejecutivo de Rajbari, Md Hafizur Rahman, dijo que la administración del distrito está proporcionando 25.000 takas [unidad monetaria de Bangladesh] a cada familia en duelo y 15.000 takas a cada uno de los heridos.

Luego, las tareas de rescate fueron frenadas debido a que las fuertes corrientes y las lluvias obligaron a su interrupción por cuestiones de seguridad. Asimismo, se formó un comité de cinco miembros para investigar la causa del accidente.

Según informó el medio local The Daily Star, las operaciones de recuperación fueron llevadas a cabo por cuatro unidades, incluyendo 10 buzos, con el apoyo del ejército, la policía, BIWTC, la Guardia Costera y la administración local.

La lista de muertos hasta el momento incluyó a hay 11 mujeres, ocho hombres y siete niños, de acuerdo con el Departamento de Bomberos y de Defensa Civil. A su vez, 22 cuerpos ya fueron entregados a sus familias.

Con información de AP.