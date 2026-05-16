Trump asegura que Estados Unidos eliminó a uno de los principales líderes de ISIS que operaba en Nigeria

Este sábado el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció a través de la red social Truth la muerte de Abu-Bilal al-Minuk, el segundo al mando de la organización terrorista yihadista ISIS.

“Esta noche, bajo mi dirección, las valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria ejecutaron impecablemente una misión meticulosamente planificada y sumamente compleja para eliminar del campo de batalla al terrorista más activo del mundo”, escribió el mandatario norteamericano.

El anuncio se dio luego de la visita de Trump a China, donde el presidente estadounidense se reunió con su homólogo Xi Jinping en medio de una coyuntura enmarcada por la creciente puja hegemónica entre Washington y Pekín, el conflicto de Irán y la tensión geopolítica en Medio Oriente.

El posteo de Trump en la red social Truth

“Abu-Bilal al-Minuki, segundo al mando del ISIS a nivel mundial, creyó poder esconderse en África, pero desconocía que contábamos con fuentes que nos mantenían informados de sus actividades“, detalló Trump en su publicación.

Además, la cuenta oficial de la Casa Blanca en la red social X, también replicó el mensaje del mandatario.

La cuenta en X de la Casa Blanca también se hizo eco del anuncio de Trump

“Ya no aterrorizará al pueblo africano ni ayudará a planificar operaciones contra estadounidenses. Con su eliminación, la operación global del ISIS se ve considerablemente debilitada. Gracias al Gobierno de Nigeria por su colaboración en esta operación. ¡Dios bendiga a América!“, finalizó Trump en su posteo.

Con esta acción, el presidente estadounidense reafirma su vocación por la lucha contra el terrorismo no solo en Medio Oriente, sino también en la región. Un claro ejemplo de esto último fueron las palabras que brindó Thomas DiNanno, el subsecretario de Estado para Seguridad Internacional y Control de Armamento, durante una reunión con representantes del gobierno libertario el mes pasado.

“Felicitamos al presidente Milei por tomar una postura firme en relación al terrorismo”, sostuvo Di Nanno en un encuentro con varios medios, entre ellos LA NACION.

El subsecretario de Estado para temas de Seguridad Internacional y Control de Armamento Thomas G. DiNanno visita Argentina Embajada Estados Unidos

En su visita al país, el funcionario que responde al secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, recalcó que la situación más crítica de insurrección de estos grupos terroristas tiene lugar en el Irán gobernado por los ayatolas, por estas horas en una frágil tregua luego de semanas de guerra abierta con Estados Unidos e Israel.