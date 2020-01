Bolivia: Confusión respecto de una posible orden de captura contra Evo Morales

El expresidente boliviano llegó a Argentina en diciembre y permanece asilado en el país Fuente: AFP - Crédito: Ronaldo Schemidt

LA PAZ (AFP).- El Ministerio de Gobierno de Bolivia habría activado una "orden de apremio internacional" contra el expresidente Evo Morales, asilado en Argentina, para evitar su participación en un foro de derechos humanos en Chile. Así lo anunció esta mañana el ministro Arturo Murillo en una conferencia de prensa. No está claro si "orden de apremio" refiere a una orden de captura internacional o a una notificación especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que prohibiría que Morales viaje. El diario boliviano El Deber informó esta tarde que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, negó que desde el Ministerio Público se haya activado la orden de captura de Interpol contra Morales.

En su cuenta de Twitter, Morales aseguró no haber sido invitado ni informado acerca del evento.

El gobierno de Áñez ya había obtenido la colaboración de la Interpol a fines de noviembre, cuando se activó una notificación azul para que Morales fuera investigado en México, donde se asiló tras renunciar bajo presión a la presidencia. En diciembre, Murillo había presentado en la Fiscalía especializada en corrupción una orden de aprehensión en contra de Morales por la presunta comisión de los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo.

Murillo instó al exmandatario a regresar al país, que se encamina a elecciones presidenciales el 3 de mayo, en las que Morales no podrá ser candidato ni elector. "Lo estamos esperando al señor Evo Morales, que venga a Bolivia, acá están las esposas, lo vamos a llevar a [la cárcel de] Chonchocoro, y no por política, no por persecución, por terrorista", señaló, sosteniendo un par de grilletes ante la vista de los periodistas.

Además, Murillo presentó a María Palacios, a quien calificó de allegada al exministro Juan Ramón Quintana, hombre fuerte de Morales. Palacios había sido detenida horas antes, cuando intentaba viajar hacia Argentina con 100.000 dólares en efectivo. "Nosotros presumimos que es para financiar al terrorismo", dijo el ministro.

Investigaciones

También el Ministerio de Justicia de Bolivia presentó importantes anuncios hoy. Mathías Kutsch, director de Lucha contra la Corrupción de dicha cartera, dijo en conferencia de prensa: "Se decidió iniciar las investigaciones contra 592 exautoridades del órgano ejecutivo del anterior gobierno" para "identificar quiénes son las personas que han cometido delitos de corrupción, desviado los recursos públicos y, principalmente, los han desviado a otros países". Aunque no dio nombres, el funcionario informó que las pesquisas irán contra personas "actualmente refugiadas en el extranjero".

El lunes, el Ministerio de Gobierno había enviado a la Fiscalía General de Bolivia un pedido de investigación de varias figuras políticas de España, entre ellas Pablo Iglesias, el líder del partido Unidas Podemos y el ex primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero.