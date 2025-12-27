Tormentas en el noreste de EE.UU.: fuertes nevadas, cortes de luz y más de 1000 vuelos cancelados
El temporal afectó rutas, aeropuertos y servicios esenciales en plena temporada alta de viajes por las fiestas
BOSTON.- Más de 1000 vuelos fueron cancelados o retrasados en las regiones del noreste y los Grandes Lagos de Estados Unidos debido a nevadas, mientras miles de personas se dirigían a las rutas y aeropuertos durante el concurrido periodo de viajes entre Navidad y Año Nuevo.
La ciudad de Nueva York recibió unos 10,2 cm de nieve desde la noche del viernes hasta la madrugada del sábado, ligeramente por debajo de lo que algunos pronósticos habían estimado. Al menos 1500 vuelos fueron cancelados desde la noche del viernes, según el servicio de seguimiento de vuelos FlightAware. Pero para la mañana, tanto las rutas como los cielos se estaban despejando.
“Definitivamente, la tormenta está amainando, un poco de nevisca en el noreste esta mañana”, dijo Bob Oravec, un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional con sede en Maryland.
Oravec dijo que la tormenta se estaba moviendo desde el noroeste hacia el sureste, y que la mayor nevada en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York alcanzó más de 15 centímetros en el centro-este de Long Island. Más al norte, en los Catskills, las comunidades registraron hasta 25 centímetros.
El Aeropuerto Internacional Newark Liberty, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y el Aeropuerto LaGuardia publicaron el viernes alertas por nieve en la plataforma de redes sociales X, advirtiendo que las condiciones climáticas podrían causar interrupciones en los vuelos.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre condiciones de viaje peligrosas desde los Grandes Lagos hasta el norte del Atlántico medio y el sur de Nueva Inglaterra, con el potencial de daños a árboles y de cortes de energía.
En Times Square, trabajadores con mamelucos rojos limpiaban las calles y aceras cubiertas de tierra usando palas y sopladores de nieve.
Jennifer Yokley, quien estaba allí en un viaje de vacaciones desde Carolina del Norte, dijo que estaba emocionada de ver la nieve acumulándose mientras cubría edificios, árboles y letreros en toda la ciudad.
“Creo que fue absolutamente hermoso”, comentó.
Payton Baker y Kolby Gray, quienes estaban de visita desde Virginia Occidental, dijeron que la nieve fue una sorpresa navideña para su viaje de tercer aniversario.
“Bueno, hace mucho frío, y fue muy inesperado”, comentó Baker. “La ciudad está trabajando bastante bien para salar todas las calles y todo, así que está bien”.
Antes de la tormenta, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado emergencia para más de la mitad de la región. La gobernadora interina de Nueva Jersey, Tahesha Way, también declaró estado de emergencia.
“Esta tormenta causará condiciones peligrosas en las rutas y afectará los viajes durante las vacaciones”, dijo Way en un comunicado. “Instamos a los viajeros a evitar viajar durante la tormenta y permitir que las cuadrillas atiendan las rutas. Los conductores deben planificar su viaje en consecuencia, monitorear las condiciones y los cierres de rutas, y seguir todos los protocolos de seguridad”.
