Amplio rechazo internacional al reconocimiento israelí de la región separatista africana de Somalilandia

MOGADISCIO, Somalia.– La comunidad internacional expresó este sábado su rechazo después de que Israel se convirtiera en el primer país en reconocer a la región de Somalilandia como un Estado independiente, desde la indignación de los países africanos hasta el llamado de la Unión Europea (UE) a respetar la integridad de Somalia.

El territorio del tamaño de Uruguay está situado en el noreste del Cuerno de África y declaró su independencia de Somalia en 1991, cuando el país se hundía en el caos tras la caída del régimen militar del autócrata Siad Barre.

Israel se convirtió en el primer país en reconocer al territorio separatista, que funciona de manera autónoma y es relativamente estable comparado con Somalia, afectada por insurgencias islamistas y conflictos políticos.

En la capital del territorio, Hargeisa, cientos de personas salieron a las calles con banderas y coreando “¡Victoria!”. Somalia, sin embargo, condenó un “ataque deliberado contra su soberanía” por parte de Israel y advirtió que el anuncio exacerba “las tensiones políticas y de seguridad en la región”.

Residentes celebran en la ciudad de Hargeisa el reconocimiento de Israel a Somalilandia FARHAN ALELI� - AFP�

Somalilandia goza de una posición estratégica a la entrada del estrecho de Bab el Mandeb, en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que conecta el océano Índico con el mar Rojo y el canal de Suez.

“Inmiscuirse en los asuntos internos de Somalia contraviene las normas jurídicas y diplomáticas establecidas. Somalia y su pueblo son uno solo: inseparables por la división que existe a distancia", dijo en X el presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud, que denunció “la agresión ilegal” del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Dadas las repercusiones geopolíticas, vecinos de la región como Egipto, Turquía y Yibuti, así como varias organizaciones multilaterales, entre ellas el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), la Liga Árabe y la Unión Africana (UA), también rechazaron el anuncio. Lo mismo hizo la Autoridad Palestina, que administra parcialmente la región de Cisjordania, ocupada por Israel.

En un comunicado, la UA, que representa a 55 países de África, advirtió del “riesgo de crear un peligroso precedente con consecuencias considerables para la paz y la estabilidad en todo el continente".

El presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdulahi, habla por videoconferencia con el premier israelí Benjamin Netanyahu. OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE I� - OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE I�

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, declaró que dicho reconocimiento por parte de una potencia ocupante constituye una clara violación de las normas del derecho internacional y una grave violación del principio de unidad y soberanía de los Estados.

Respetar la soberanía

El vocero de Relaciones Exteriores de la UE, Anouar El Anouni, dijo que el bloque “reafirma la importancia de respetar la unidad, la soberanía y la integridad territorial de la República Federal de Somalia, en conformidad con su Constitución, los Estatutos de la Unión Africana y las Naciones Unidas".

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en una entrevista con el The New York Post publicada el viernes que se oponía al reconocimiento de Somalilandia por parte de Estados Unidos.

“No”, respondió el magnate republicano a ese medio cuando se le preguntó sobre la opción de reconocer esa región, y añadió: “¿Alguien sabe realmente qué es Somalilandia?”.

Militantes hutíes, la milicia islamista rebelde de Yemen (Archivo)

Los analistas creen que la decisión israelí se vio motivada por intereses de seguridad regional. “Israel necesita aliados en la región del mar Rojo por muchas razones estratégicas, entre ellas la posibilidad de una futura campaña contra los hutíes", los rebeldes yemenitas respaldados por Irán, afirmó el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional israelí el mes pasado.

Las costas de Yemen se encuentran frente a las de Somalilandia, e Israel ha atacado objetivos en ese país de manera repetida tras el estallido de la guerra en la Franja de Gaza en octubre de 2023. Los bombardeos respondían a los ataques hutíes lanzados en dirección de Israel en solidaridad con los palestinos de Gaza.

Israel, además, ha buscado fortalecer sus relaciones con países de Medio Oriente y África. Los Acuerdos de Abraham, a fines del primer mandato de Trump, habilitaron el establecimiento de relaciones con países como Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Baréin y Sudán. Pero eso se frenó con la guerra de Gaza.

El territorio llevaba buscando un reconocimiento internacional desde hace décadas, y su presidente, Abdirahman Mohamed Abdulahi, lo convirtió en una prioridad desde que asumió el cargo el año pasado.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el lunes una sesión urgente para abordar la decisión de Israel. El representante israelí en la ONU, Danny Danon, dijo que “Israel seguirá actuando con responsabilidad y discreción para fortalecer la cooperación con los socios que contribuyen a la estabilidad regional".

