Un muerto y varios heridos de gravedad tras un atropello masivo en Mannheim durante los festejos de carnaval

BERLÍN.- Un automóvil arrolló a una multitud de personas en una zona peatonal de la ciudad de Mannheim, en el oeste de Alemania, informó este lunes el periódico Mannheimer Morgen, citando a testigos. Tras el ataque, hay al menos un muerto y varios heridos graves, según confirmó la policía local, que agregó que estaba llevando acabo un operativo. Por el momento no está claro si se trató de un accidente o de un posible atentado.

El conductor del vehículo fue arrestado, aunque las autoridades no descartan que haya más personas implicadas. “Podemos confirmar que un perpetrador fue arrestado”, señaló Stefan Wilhem, vocero de la policía. “Aún no podemos dar información sobre si hubo otros perpetradores”, agregó. Las autoridades utilizaron la aplicación Katwarn, usada en casos de emergencia, para pedir a la población que no salga de sus casas y que, en todo caso, eviten trasladarse al centro de la localidad debido al gran despliegue policial.

Un oficial de policía asegura una calle en el centro de la ciudad de Mannheim, Alemania, el lunes 3 de marzo de 2025, luego de un incidente en el que una persona murió y otras resultaron heridas cuando un automóvil embistió a una multitud, dijo la policía alemana Rene Priebe - DPA

El incidente se produjo cuando una multitud se congregaba para participar en desfiles con motivo de la temporada de carnaval. Un vehículo utilitario deportivo (SUV) negro arrolló a gran velocidad a la gente que se dirigía desde la céntrica plaza Paradeplatz hacia la emblemática torre del agua de la ciudad, informó el sitio web de noticias Mannheim24, que añadió que varias personas habían resultado gravemente heridas.

La Clínica Universitaria de Mannheim activó su plan de catástrofe para preparar la atención a los heridos. Se dispuso un total de ocho equipos de traumatología, tanto para adultos como para niños. ”Las operaciones aplazables que aún no habían comenzado se eliminaron inmediatamente del plan para crear capacidad adicional”, anunció el hospital universitario. También se aumentó la capacidad de las unidades de cuidados intensivos.

La ministra del Interior, Nancy Faeser, canceló su participación en el desfile del lunes de carnaval en Colonia debido a los sucesos de Mannheim, según anunció un vocero.

Nuevo ataque en Alemania durante las festividades de carnaval René Priebe - DPA

Paradeplatz, una plaza importante del centro de la ciudad, se encuentra al final de una calle peatonal. Mannheim, con una población de 326.000 habitantes, se ubica a unos 85 kilómetros al sur de Frankfurt. Desde el jueves hasta el martes se celebra en la ciudad un mercado de carnaval con 60 puestos de comida, atracciones y actividades varias. Según informa el diario local Mannheimer Morgen, ninguno de los vendedores se vio afectado por el atropello. “Esto es horrible, nadie sabe qué pasó, solo se ven heridos y no se sabe qué hacer”, describió al periódico uno de los vendedores ambulantes.

La seguridad es una de las principales preocupaciones en Alemania tras una serie de violentos ataques en las últimas semanas, incluidos los mortales atropellos de automóviles en Magdeburgo en diciembre y en Múnich el mes pasado, así como un apuñalamiento en Mannheim en mayo de 2024. La policía estaba en alerta máxima para los desfiles de carnaval de este año después de que cuentas de redes sociales relacionadas con el grupo terrorista Estado Islámico llamaran a atentar contra los eventos de Colonia y Núremberg.

La frecuencia de este tipo de ataques en las calles alemanas creció notablemente en los últimos meses. El pasado 13 de febrero, un demandante de asilo de 24 años causó la muerte de dos personas, incluido un niño de dos años, y heridas a más de 30 tras embestir con su coche una manifestación sindical en Múnich. El presunto autor, detenido allí mismo, es un afgano que habría actuado por “motivos religiosos”.

Dos meses antes, el 20 de diciembre, un hombre entró a toda velocidad con un vehículo el mercado navideño de la ciudad de Magdeburgo y mató a seis personas y dejó unos 300 heridos. El autor de ataque fue esta ocasión un ciudadano de 50 años de origen saudí, residencia germana y simpatizante de la extrema derecha.

Agencias DPA y Reuters y diario El País

LA NACION

Temas Alemania