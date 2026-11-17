LONDRES.– La muerte de Jeffrey Epstein en una prisión de Nueva York, en agosto de 2019, volvió a quedar bajo sospecha después de que un equipo de expertos forenses presentara un análisis que sostiene que el financista y delincuente sexual convicto fue asesinado y no se suicidó, como estableció oficialmente la autopsia.

El estudio, presentado el lunes en Londres, cuestiona las conclusiones de la investigación original y señala que las lesiones encontradas en el cuerpo son más compatibles con un estrangulamiento homicida que con un ahorcamiento.

El principal autor del análisis, Michael Freeman, académico y consultor en epidemiología forense, afirmó que Epstein habría sido estrangulado desde atrás, probablemente con una ligadura de tela estrecha y anudada. Según explicó, las marcas en el cuello, una hemorragia profunda en el hombro izquierdo y otras lesiones que identificó en las fotografías de la autopsia apuntan a una agresión y a un posible forcejeo previo a la muerte.

“Las lesiones y la forma en que se encontró el cuerpo no coinciden. Por lo tanto, solo queda una explicación, y es que la muerte fue consecuencia de un homicidio”, sostuvo Freeman en declaraciones al programa Newsnight, de la BBC. El especialista presentó sus conclusiones en el Middle Temple, una histórica asociación jurídica de Londres, junto con otros dos investigadores que participaron del trabajo: el patólogo forense sueco Anders Eriksson y el neurocientífico cognitivo Itiel Dror.

Un médico realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a Jeffrey Epstein tras ser hallado ahorcado en su celda del Metropolitan Correctional Center (MCC) en Nueva York HANDOUT - US DEPARTMENT OF JUSTICE

La presentación vuelve a alimentar las dudas y las teorías conspirativas que rodean desde hace años la muerte de Epstein, cuyo vínculo con empresarios, políticos, miembros de la realeza y otras figuras poderosas de distintos países convirtió el caso en uno de los mayores escándalos de los últimos años.

Sin embargo, los nuevos hallazgos no modifican el dictamen oficial: la Oficina del Médico Forense Jefe de Nueva York ratificó el lunes que mantiene su conclusión de que Epstein murió por suicidio mediante ahorcamiento.

Freeman explicó que su investigación se basó en el expediente completo de la autopsia y en fotografías del cuerpo que le entregó Mark Epstein, hermano del financista, quien desde el comienzo cuestionó la versión oficial y sostuvo que su hermano había sido asesinado. El especialista aclaró que no examinó personalmente el cadáver y que su trabajo no recibió financiación de la familia.

Jeffrey Epstein fue encontrado muerto el 10 de agosto de 2019 en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York HANDOUT - US DEPARTMENT OF JUSTICE

Uno de los elementos centrales de su análisis es la marca que la ligadura dejó en el cuello de Epstein. Según Freeman, no presenta la forma lisa y uniforme que suele observarse en un ahorcamiento, sino que es profunda, irregular y se bifurca en forma de Y en uno de sus lados. El especialista también dijo haber identificado posibles marcas de uñas por encima de la lesión, que podrían corresponder a los intentos de la víctima por quitarse una ligadura mientras era estrangulada.

A eso sumó una hemorragia profunda y reciente en el músculo del hombro izquierdo y una abrasión en la base del cuello, lesiones que, a su juicio, serían compatibles con una agresión. Freeman sostuvo que las marcas podrían explicarse mejor por un estrangulamiento desde atrás que por la posición en la que Epstein habría quedado suspendido de su litera.

Michael Freeman presentó en Londres un análisis forense que sostiene que las lesiones en el cuello de Epstein son compatibles con un estrangulamiento homicida HANDOUT - US DEPARTMENT OF JUSTICE

Para reconstruir las circunstancias de la muerte, el equipo utilizó modelos informáticos tridimensionales basados en las fotografías de la autopsia y en la descripción que un guardia hizo del cuerpo cuando lo encontró. El empleado recordó que los glúteos de Epstein estaban suspendidos a unos dos centímetros del suelo. A partir de ese dato, Freeman elaboró una reconstrucción de la posición del cuerpo.

El investigador también cuestionó las omisiones de la pesquisa original. En particular, señaló que no se tomaron fotografías de Epstein colgado en su celda ni del cuerpo en la posición en que fue encontrado, y criticó que no se analizaran las uñas del financista para buscar posibles rastros de ADN. Para Freeman, la ausencia de ese material dificulta reconstruir con certeza lo ocurrido durante las últimas horas de vida del detenido.

La cuerda que, según se afirma, utilizó Jeffrey Epstein para ahorcarse en su celda del Metropolitan Correctional Center (MCC) en Nueva York HANDOUT - US DEPARTMENT OF JUSTICE

La investigación oficial, en cambio, había llegado a una conclusión diferente. La médica forense jefe de Nueva York que intervino en el caso, Barbara Sampson, determinó en 2019 que la causa de muerte fue el suicidio por ahorcamiento. En su momento, defendió públicamente ese dictamen: “Respaldo firmemente nuestra determinación sobre la causa y la forma de la muerte del señor Epstein”.

La autopsia también fue revisada por especialistas que consideraron que las lesiones eran más compatibles con un ahorcamiento que con un estrangulamiento homicida. Ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, la médica forense sostuvo que no había indicios de heridas defensivas, como las que suelen observarse en víctimas que intentan resistirse a un ataque.

Epstein fue encontrado muerto el 10 de agosto de 2019 en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, mientras esperaba ser juzgado por cargos federales de tráfico sexual de menores. Su fallecimiento estuvo rodeado de irregularidades: las cámaras de seguridad cercanas no registraron imágenes aquella noche por fallas técnicas y el guardia que encontró el cuerpo lo descolgó antes de la llegada de los investigadores. Aunque el FBI y la oficina del inspector general del Departamento de Justicia documentaron graves fallas en la vigilancia de la prisión, no encontraron pruebas de la participación de terceros en su muerte.

El financista había sido condenado en 2008 por solicitar prostitución a una menor y detenido nuevamente en julio de 2019, acusado de dirigir una red de explotación sexual de adolescentes de hasta 14 años en sus propiedades de Nueva York y Palm Beach.

Diario The New York Times