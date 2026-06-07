Un palestino abrió fuego en el centro de Israel y dejó un muerto y cinco heridos: fue abatido por la policía

TEL AVIV (AP).- Un palestino con ciudadanía israelí emprendió este domingo una serie de tiroteos en varias localidades del centro de Israel, en la que murió una persona y cinco resultaron heridas, según la policía israelí. Finalmente, el atacante fue abatido por la policía.

Debido a la cantidad de lugares en donde se reportaron disparos, se generó preocupación de que pudiera haber varios atacantes coordinados que hubieran cruzado desde Cisjordania —como ocurrió con los ataques liderados por Hamas en octubre de 2023— antes de que la policía determinara finalmente que se trataba de un solo tirador y un cómplice.

El servicio de rescate Magen David Adom dijo que recibió los primeros reportes de un tiroteo en una estación de servicio cerca de la localidad de Kokhav Yair, ubicada del lado israelí de la frontera con Cisjordania, alrededor de las 10.30 de la mañana de este domingo. Poco después se recibieron otros reportes de disparos en las localidades de Tsur Natan, Tsur Yitzhak y cerca del asentamiento israelí de Sal’it, ubicado dentro de Cisjordania.

El atacante estaba ubicado dentro de su auto mientras disparaba ILIA YEFIMOVICH - AFP

La policía arrestó más tarde el domingo a una segunda persona involucrada en el ataque. El hombre intentó apuñalar a un agente de policía con una botella de vidrio durante el arresto, pero no hubo heridos.

El Canal 12 de Israel informó que el atacante permaneció en su auto mientras disparaba, lo que le permitió llegar a varios lugares en cuestión de minutos.

Las víctimas

Un hombre israelí de 35 años murió en la localidad de Kokhav Yair, según informó el servicio de rescate israelí, Magen David Adom. Otra de las víctimas huyó a un McDonald’s, en donde fue asistido por un grupo de paramédicos.

En total, cinco personas resultaron heridas en los tiroteos: dos se encuentran en estado grave y tres presentan lesiones moderadas, afirmó el Magen David Adom. Los servicios de rescate habían reportado inicialmente seis heridos en las caóticas escenas posteriores al ataque.

Además, se les indicó a los residentes de la zona que permanecieran en sus casas y los niños permanecieron confinados en las escuelas durante al menos tres horas, según detalló la jefa del consejo regional.

Las fuerzas que fueron desplegadas en Israel Hussein Malla - AP

“Desde el 7 de octubre, el escenario que esperábamos era el cruce de terroristas a nuestras localidades desde el otro lado de la frontera; no creo que nadie imaginara que descubriríamos que los atacantes eran ciudadanos israelíes”, dijo a medios israelíes Oshrit Gani Gonen, jefa del consejo regional del área que incluye las localidades donde ocurrieron los tiroteos.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, elogió la rápida acción de las fuerzas de seguridad. El ministro de seguridad pública de Israel, Itamar Ben-Gvir, quien supervisa a la policía, también elogió el trabajo de las fuerzas de seguridad que lo aprehendieron. Publicó un video en X de pie junto a lo que parecía ser una imagen difuminada del cuerpo del atacante y proclamó: “este es el fin de todo terrorista, así es como debe verse”.

“Este es el resultado para los terroristas, que deben ser eliminados —preferiblemente en el terreno, si no bajo el marco de la ley de pena de muerte para terroristas que aprobamos”, añadió. Ben-Gvir fue objeto de una dura condena de otros líderes israelíes por difundir videos polémicos, como su trato a activistas de una flotilla que fueron detenidos tras intentar romper el bloqueo marítimo a Gaza, para generar apoyo entre su base conservadora, especialmente antes de las elecciones legislativas de Israel en el otoño.

Hay fuertes tensiones en Israel y Cisjordania, que se agravaron desde que comenzó la guerra en la Franja de Gaza en octubre de 2023, cuando milicianos liderados por Hamas irrumpieron en el sur de Israel y mataron a alrededor de 1200 personas y tomaron a 251 como rehenes.