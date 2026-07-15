Un periodista chileno defendió a la Argentina en la previa del partido contra Inglaterra

En medio de un contexto de duras críticas de los medios internacionales hacia la Argentina en el Mundial 2026, un periodista chileno reafirmó su apoyo al equipo que este miércoles se enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final del domingo, aseguró que quiere que la selección se consagre campeona del mundo y habló de “argentinofobia”.

Uno de los conductores del programa Mucho Gusto, José Antonio Neme, interrumpió a sus compañeros para diferenciarse de lo que consideró una “opinión general” y apuntar contra los críticos de la Scaloneta. “Yo quiero que la Argentina gane el Mundial. No sé por qué hay una ‘argentinofobia’ en el mundo, no entiendo eso yo”, lamentó.

“Todo el mundo está diciendo ‘no, que pierdan’. Son competitivos, juegan bien, es un país entretenido, tiene buena oferta teatral, buena oferta artística, se come maravillosamente, cuando uno va, te tratan súper bien, son buenos para todo. No entiendo este sentimiento de odio”, enumeró entre las razones por las que apoya a la Argentina.

La defensa del periodista chileno

Entre risas y algunas miradas de incredulidad, sus compañeros no lo acompañaron y aseguraron que apoyarán a la selección de España. Neme, sin embargo, continuó con los cuestionamientos: “Al otro día estaban todos como ‘ay, yo quiero que ganen los suizos’... ¿Qué tenemos que ver nosotros con los suizos o con los egipcios o con los de Cabo Verde? Son ridículos”.

“Que ganen los argentinos; me caen bien. Viven con pachorra; se han bancado a cada ladrón que les ha pasado por encima en la política. Este país merece que los distingan; han soportado tantos años de robo, se han faenado a la gente ahí mismo y ahí están todavía, dando la pelea", destacó.

Para cerrar, comparó a la Argentina con la situación de Chile: "Ojalá nosotros tuviéramos un poco de ese coraje”.

Críticas mixtas

En los últimos días, y tras el triunfo contra Egipto, surgieron numerosos mensajes en contra de la selección y supuestas versiones que daban cuenta de que la FIFA favorecería al equipo de Lionel Messi. Incluso se sumaron figuras del arco político. Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York, afirmó al día siguiente del partido que “a Egipto le robaron”.

En la lista de jugadas “polémicas” figuraba una inexistente falta de Julián Álvarez sobre Mohamed Salah, que terminó en el 3-2 de Enzo Fernández. Mostafa “Zico” Mohamed, la otra estrella del equipo, disparó: “El árbitro echó por tierra el esfuerzo de todo un país. Fue el culpable de la derrota. El campeonato está dirigido”.

❌🇦🇷 @juanma_rguez explica POR QUÉ NO quiere a ARGENTINA en la final:



🔥 "Jugaríamos contra 11, Infantino y el árbitro". pic.twitter.com/dtsDmgmTOD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 14, 2026

Pero los cuestionamientos no fueron solo del equipo que perdió frente a la Argentina. En España —que este martes le ganó a Francia y se aseguró un lugar en la final— también fueron letales contra el conjunto dirigido por Lionel Scaloni. El programa El Chiringuito de Jugones, uno de los más seguidos en el ambiente futbolístico, celebró la victoria de su selección y, además, pidió enfrentarse a la Argentina en el duelo del domingo.

El conductor, Josep Pedrerol, dijo, en modo de broma: “Que tiemble Argentina”. Por otro lado, el periodista Juanma Rodríguez —uno de los más críticos de la selección argentina— señaló que no quiere que su rival sea el conjunto albiceleste. “Esto es un déjà vu. Otra vez con lo mismo. Y no tengo nada en contra de la Argentina, y quien diga eso está equivocado. No me gusta cómo se muestran en las victorias y en las derrotas”, dijo.

Otro de los periodistas del programa, Tomás Roncero, también se sumó a los comentarios en la previa al partido entre la albiceleste e Inglaterra. “Voy con Inglaterra porque quiero que gane el bien; si gana Argentina, ganaría el mal”, dijo el panelista.

En medio de las consideraciones mundiales acerca de que a Argentina la favorecen con los fallos arbitrales, Scaloni respondió sobre si al equipo le afectan los comentarios. “No mires las redes sociales y ya está. Si no mirás eso, no te enterás”, dijo en la conferencia de prensa tras el partido del sábado. Y agregó: “De una cosa chiquita se hace algo demasiado grande”.