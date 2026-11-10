Un subinspector de la Policía Nacional española y un perro de la unidad canina murieron este martes en Oviedo, en el norte de España, por la explosión de una mochila con explosivos mientras respondían a un llamado por un tiroteo. Otro efectivo resultó gravemente herido y las autoridades buscan a un sospechoso de 64 años que cuenta con antecedentes penales.

El episodio ocurrió poco después de las 7 de la mañana en el barrio de Villafría, en las afueras de Oviedo, cuando vecinos reportaron un tiroteo durante una disputa vecinal. Al llegar, los policías encontraron herida a una adolescente de 17 años con cinco impactos de bala.

La policía española trabaja en el lugar del hecho

Mientras la policía buscaba al autor de los disparos, los efectivos detectaron en el palier de una vivienda una mochila sospechosa que presentaba señales compatibles con la presencia de explosivos.

Ante la situación se activó el protocolo de seguridad y fueron convocados especialistas de los Tedax, la unidad de élite encargada de la neutralización de artefactos explosivos, junto con guías caninos especializados en detección.

Los encargados de esa tarea fueron Juan José Rodríguez, conocido como Jota, y Deny, un pastor alemán de tres años que participaba del operativo junto a su guía. Según explicó la Policía Nacional, para evitar daños entre los vecinos, procedieron a extraer la mochila del portal y colocarla en un lugar seguro, pero explotó cuando estaba siendo manipulada.

Un policía y su perro murieron tras la explosión de una mochila en el norte de España

En la explosión también resultó herido un agente especializado en explosivos, de 53 años, quién permanece en estado crítico en el Hospital Universitario Central de Asturias.

La investigación apunta ahora a localizar al propietario de la mochila. La Policía Nacional desplegó una operación cerrojo en Asturias para encontrar a un hombre español de 64 años identificado por las iniciales M. F. A., quien cuenta con antecedentes por delitos menores, principalmente hurtos.

“Estamos intentando localizar al supuesto autor y recabar datos. Ya se ha presentado la comisión judicial para el levantamiento del cadáver”, informó un agente del Cuerpo en declaraciones a la prensa recogidas por la Televisión del Principado de Asturias (TPA).

La reacción del arco político por la tragedia

El Ayuntamiento de Oviedo decretó dos días de luto por la tragedia. El mandatario español, Pedro Sánchez, se mostró “profundamente conmocionado” por la muerte del agente. “No hay palabras que alivien el dolor de su familia y compañeros”, expresó en X.

La publicación de Pedro Sánchez

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, también se pronunció en la red social: “En estos momentos, nuestro dolor está con las víctimas: los heridos y el policía fallecido en acto de servicio, en defensa de nuestra seguridad”.

El posteo de Abascal en X

También se manifestó el líder de Vox, Santiago Abascal, quién transmitió el “pésame”, su “impotencia” y “rabia” a la familia del efectivo. “Todavía hay quien le niega a estos servidores públicos, tantas veces heroicos, ser catalogados como profesión de riesgo”, escribió en X.