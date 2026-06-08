Apenas 30.000 votos separan a los candidatos, el escrutinio se estanca en el 94% y la definición sigue en suspenso

LIMA.- Perú atraviesa una de las definiciones electorales más ajustadas de su historia reciente y el resultado permanece envuelto en incertidumbre. Cuando el país esperaba conocer al próximo presidente, el escrutinio quedó estancado en el 94,8% de las actas contabilizadas, con una diferencia mínima entre los dos candidatos y sin una definición clara del vencedor.

Roberto Sánchez Xinhua

Según los datos oficiales difundidos este lunes, el candidato de izquierda Roberto Sánchez reúne el 50,094% de los votos, mientras que la dirigente conservadora Keiko Fujimori alcanza el 49,906%. La distancia entre ambos es de apenas 30.000 sufragios.

La situación mantiene en vilo a millones de peruanos porque el porcentaje de votos escrutados permanece prácticamente sin cambios desde hace varias horas, justo cuando la elección ingresó en su tramo más decisivo. Con un margen tan estrecho, cualquier variación en las actas pendientes puede alterar el resultado final.

La elección enfrenta a dos figuras que representan proyectos políticos muy distintos. Fujimori, de 51 años, busca llegar por cuarta vez a la presidencia y apela al legado de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000.

Sánchez, de 57 años, es congresista y exministro del expresidente Pedro Castillo, encarcelado tras el fallido intento de autogolpe de Estado de 2022. Durante la campaña reivindicó la figura de Castillo y prometió indultarlo en caso de llegar al poder.

La candidata a la Presidencia peruana por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori [e]STR - XinHua

La extrema paridad también quedó reflejada en las declaraciones de ambos candidatos. Sánchez pidió tranquilidad y aseguró que confía en el resultado final. “Estamos muy confiados y optimistas, con tranquilidad para respetar los resultados al 100%”, declaró ante la prensa.

Fujimori transmitió un mensaje similar y llamó a esperar el desenlace definitivo. “Tenemos que esperar hasta el final. Lo que corresponde en estos momentos es paciencia y serenidad. Vamos a respetar el resultado sea cual sea”, afirmó.

Para los especialistas, el escenario permanece completamente abierto. El experto electoral José Tello describió la situación como un “empate técnico” y sostuvo que el resultado todavía puede modificarse. A su juicio, aún no existe espacio para proclamar un ganador.

Más allá de quién resulte vencedor, el próximo mandatario heredará un país profundamente dividido. El politólogo Paulo Vilca advirtió que el ganador tendrá frente a sí un desafío complejo: gobernar con una sociedad partida prácticamente en dos y sin una mayoría clara de respaldo.

El candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, aparece en el balcón de su sede de campaña Miguel Paredes - AP

La campaña también dejó en evidencia las principales preocupaciones de los votantes. La inseguridad, el avance de las bandas criminales, las denuncias de extorsión y la inestabilidad política ocuparon el centro del debate electoral.

Muchos peruanos esperan que el próximo gobierno logre poner fin a la turbulencia institucional que marcó los últimos años. Desde 2016, el país tuvo ocho presidentes, una sucesión de crisis que erosionó la confianza en la dirigencia política.

La candidata a la Presidencia peruana por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori [e]STR - XinHua

Mientras el conteo permanece detenido en el mismo porcentaje y la diferencia sigue dentro de márgenes mínimos, Perú continúa sin saber quién ocupará el Palacio de Gobierno a partir del 28 de julio.

Agencias Reuters y AFP