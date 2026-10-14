Un robot acosó sexualmente a una adolescente en Alemania y sus dueños quedaron bajo investigación

COLONIA, Alemania.– Las autoridades alemanas abrieron una investigación por posible acoso sexual después de que un robot controlado por dos jóvenes tocara los glúteos de una adolescente de 16 años y realizara movimientos de empuje hacia ella, informó la policía. El episodio se suma a una lista de eventos recientes que han aumentado la preocupación global por el avance indiscriminado de tecnologías como la inteligencia artificia (IA).

La policía de la ciudad de Colonia, en el oeste de Alemania, intervino tras el incidente ocurrido durante la noche del sábado al domingo. Según las primeras informaciones, el presunto propietario del robot, de 16 años, y un acompañante de 19 habrían filmado la agresión denunciada.

Imágenes del robot incautado en Alemania

También habrían transmitido el episodio en directo y comentado lo sucedido por internet.

El vocero de la policía de Colonia, Christoph Bermel, señaló que los dos jóvenes no fueron imputados, aunque son considerados sospechosos. Los investigadores intentan determinar si los movimientos del robot estaban preprogramados o si eran controlados en tiempo real.

Bermel afirmó que la policía no tenía antecedentes de un caso de este tipo. “Hasta ahora no conocíamos este fenómeno”, declaró a AP, y añadió que se trata de “un terreno nuevo para nosotros”.

Videos en redes sociales

Los equipos de emergencia que acudieron al lugar, cerca de un restaurante de comida rápida, encontraron el robot en el baúl de un vehículo, informó la policía de Colonia en un comunicado difundido el lunes. El robot y los teléfonos celulares de los dos jóvenes fueron incautados.

La Policía de Colonia, en el estado federado de Renania del Norte–Westfalia, publicó en Facebook una imagen del robot rojo y dorado tendido en el suelo.

El robot, de unos 120 centímetros de altura, vestía una remera blanca sin mangas, pantalones deportivos negros, una cadena dorada y anteojos de sol. También tenía lo que parece ser un bigote postizo.

En videos que circularon por internet se ve a dos jóvenes escoltando al robot hacia un grupo de mujeres en una calle concurrida durante la noche. El dispositivo choca con una de ellas y abraza a otras. Uno de los jóvenes le grita repetidamente al robot y tira de él hacia atrás después de que realiza gestos sexuales, lo que provoca risas entre las personas presentes.

En una publicación en Facebook difundida el martes, la policía criticó los comentarios inapropiados y advirtió que compartir este tipo de incidentes o hacer bromas al respecto puede agravar el impacto sobre las víctimas.

Alerta global por el avance de la tecnología

El incidente en Alemania coincide con la creciente preocupación en torno al avance de tecnologías como la robótica y la inteligencia artificial (IA), que en tiempos recientes han suscitado pedidos de regulación incluso por directivos y miembros de la propia industria.

El miércoles, el presidente de Google DeepMind, Demis Hassabis, advirtió que los agentes de IA podrían provocar “incidentes graves” de aquí a uno o dos años si las empresas y los gobiernos no adoptan medidas apropiadas para garantizar su seguridad.

Los casos de pérdida de control de agentes autónomos de inteligencia artificial observados en los últimos meses “son, en cierto modo, señales de alerta”, previno Hassabis en una cumbre sobre inteligencia artificial en Dublín.

Un robot realiza una simulación de repostaje durante la sexta Exposición Internacional de Productos de Consumo de China, en la provincia de Hainan, en el sur del país Gao Jing - XinHua

Según añadió, estos sistemas todavía tienen capacidades limitadas, por lo que los incidentes ocurridos hasta ahora no han sido graves en su opinión.

La preocupación por la seguridad de la IA se ha disparado después de que modelos desarrollados por OpenAI y Anthropic se vieran implicados en incidentes de seguridad durante las pruebas, lo que ha aumentado la presión para regular esta tecnología.

Agencias AP y AFP