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Un sismo de magnitud 5,6 sacudió a Guatemala y El Salvador
El terremoto ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros
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LA NACION
Un sismo de magnitud 5.6 con epicentro en la franja costera de Guatemala y una profundidad de 35 kilómetros sacudió al país centroamericano y a su vecino El Salvador, donde fue sentido por la población en sus capitales, de acuerdo con testigos de la agencia Reuters.
Previamente, las agencias sismológicas guatemalteca y salvadoreña habían informado de que la magnitud del sismo había sido de 5.8 y su profundidad de 10 km.
El servicio de Protección Civil de Guatemala dijo que el movimiento telúrico fue sentido en varios departamentos del país. En la capital, Ciudad de Guatemala, así como en la de El Salvador, San Salvador, el sismo sacudió edificios, según testigos Reuters.