Un sismo de magnitud ​5,6 sacudió a Guatemala y El Salvador

⁠Un sismo de magnitud ​5.6 ⁠con epicentro ⁠en la ​franja costera de ‌Guatemala ​y una profundidad ​de 35 kilómetros sacudió al país centroamericano y a ​su vecino ⁠El Salvador, donde ‌fue sentido por la población en sus capitales, de acuerdo ‌con testigos de la agencia Reuters.

Previamente, las agencias sismológicas guatemal teca y salvadoreña habían informado de que la magnitud del sismo había sido de 5.8 y su profundidad de 10 km.

El ‌servicio de Protección Civil de Guatemal a dijo ⁠que el movimiento telúrico fue sentido en ‌varios departamentos del país. En ⁠la capital, Ciudad de ⁠ Guatemal a, así como en la de El Salvador, San Salvador, el sismo sacudió edificios, según testigos Reuters.