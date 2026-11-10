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Un sismo de magnitud ​5,6 sacudió a Guatemala y El Salvador

El terremoto ocurrió a una profundidad ​de 10 kilómetros

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El sismo ocurrió en la costa de Guatemala
El sismo ocurrió en la costa de Guatemala

⁠Un sismo de magnitud ​5.6 ⁠con epicentro ⁠en la ​franja costera de ‌Guatemala ​y una profundidad ​de 35 kilómetros sacudió al país centroamericano y a ​su vecino ⁠El Salvador, donde ‌fue sentido por la población en sus capitales, de acuerdo ‌con testigos de la agencia Reuters.

Previamente, las agencias sismológicas guatemalteca y salvadoreña habían informado de que la magnitud del sismo había sido de 5.8 y su profundidad de 10 km.

El ‌servicio de Protección Civil de Guatemala dijo ⁠que el movimiento telúrico fue sentido en ‌varios departamentos del país. En ⁠la capital, Ciudad de ⁠Guatemala, así como en la de El Salvador, San Salvador, el sismo sacudió edificios, según testigos Reuters.

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