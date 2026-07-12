“Atacante activo”, al menos dos muertos y varios heridos por un tiroteo en Toronto

TORONTO.- Un hombre armado abrió fuego este sábado en un festival latino en Toronto, la ciudad más poblada de Canadá: hay al menos dos muertos y seis heridos. El hecho se produjo en la intersección de Saint Clair Avenue y Arlington Avenue. El tirador “sigue activo” y la policía pidió evacuar la zona.

“Atacante activo, cinco personas (fueron) ubicadas con heridas de bala, dos personas (fueron) declaradas muertas en el lugar. Les rogamos que se mantengan alejados de la zona de inmediato y sigan todas las instrucciones de la policía”, indicaron en una publicación en X.

El mensaje que publicó la Policía de Toronto

La policía, por su parte, aseguró el lugar para trabajar allí pero llamó a los ciudadanos a no transitar por el sector ya que va a haber una importante presencia policial. Asimismo, la avenida St Clair, ubicada en el centro de Toronto y donde se celebra el festival, es una de las zonas más turísticas y comerciales y está repleta de tiendas y restaurantes.

Doug Ford, dirigente de la provincia de Ontario, cuya capital es Toronto, afirmó en su cuenta de X estar “devastado por la violencia sin sentido” que “se ha cobrado dos vidas y ha herido a otras personas”.

Según informó CNN, el evento consiste en el festival callejero más grande de Canadá y se celebra anualmente desde hace 22 años. Poco después del atardecer, la gente se reunió en las calles, cuando se escucharon disparos de un tirador activo que dejaron varias personas heridas.

A través de imágenes de la cadena CTV se pudo ver a asistentes del festival corriendo por las calles, mientras decenas de policías, vehículos blindados pesados ​​y ambulancias se dirigían a toda velocidad hacia el lugar de los hechos.

El festival, además, estaba previsto también para este domingo 12 julio, aunque de momento se desconoce si se realizará. BBC indicó que la celebración reúne un gran número de actuaciones de música y baile en directo.

Un hecho similar ocurrió en Canadá en febrero de este año, cuando menos nueve personas murieron y 25 resultaron heridas en un tiroteo en la provincia Columbia Británica, en el oeste del país norteamericano. El incidente ocurrió en Tumbler Ridge, un municipio en las faldas de las Montañas Rocosas con una población de menos de 2400 habitantes.

Tiroteo en Toronto, Canadá, con al menos dos muertos y varios heridos Keito Newman - The Canadian Press

En esa ocasión, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) sostuvo que un individuo que se cree que era el atacante es uno de los fallecidos, aparentemente tras un suicidio. A su vez, seis víctimas fueron halladas en la Escuela Secundaria Tumbler Ridge, mientras que una séptima falleció camino al hospital. Dos más fueron encontradas muertas en una residencia cercana a la escuela.

Un estudiante de la escuela habló con CBC Radio West sobre cómo se “atrincheró” en un aula durante el tiroteo. Darian Quist, alumno de grado 12, el último año de la educación secundaria, contó que llegó a clase a las 13:30 hora local cuando sonó una alarma en los pasillos con instrucciones de cerrar las puertas para un confinamiento.

Asimismo, el incidente se produce poco después de otro tiroteo en Montreal a finales del mes pasado, donde dos personas, entre ellas un agente de policía, fueron asesinadas por un agresor que posteriormente fue abatido por las fuerzas del orden.

Con información de AFP.