Un turista quiso sacarse una selfie en un museo italiano y rompió una pintura del siglo XVIII

Luego de la imprudencia de un turista que la semana pasada rompió la silla de Vincent van Gogh expuesta en un museo de Verona, este fin de semana se conoció un nuevo episodio de descuido: otro hombre dañó significativamente una obra de arte de finales del siglo XVIII al intentar sacarse una selfie. El hecho sucedió en la Galería de los Uffizi, en Florencia, Italia. A pesar de que provocó una ola de repudio, los responsables del complejo destacaron que podrán reparar la pintura.

El incidente ocurrió el sábado 21 de junio y el video captado por las cámaras de seguridad se volvió rápidamente viral en las redes sociales. La obra afectada fue el retrato de Ferdinando de Medici, pintado por Anton Domenico Gabbiani. Tradicionalmente exhibido en el Palazzo Pitti, el cuadro había sido trasladado a la prestigiosa Galería de los Uffizi en el marco del evento Florencia y Europa. Arte del siglo XVIII en los Uffizi.

Así rompía el turista la obra de arte expuesta en la Galería de los Uffizi

En el registro audiovisual que difundieron los medios italianos, se observa a un hombre acercándose a la obra -antes de tomarse una foto en modo selfie-, y luego apoyarse sobre el marco inferior, lo que provocó una rotura en el lienzo. Tras cometer el acto, el turista intentó disimular lo sucedido, pero el daño ya estaba hecho: la bota del personaje retratado quedó completamente deteriorada.

Según el informe de la administración de los Uffizi, citado por el Corriere Fiorentino, en una primera impresión, el hombre habría resbalado justo antes de la foto. De todas maneras, fue denunciado ante la Policía y ahora pesa sobre él una posible condena penal y el pago de una indemnización.

Así quedó dañada la bota ilustrada del retrato de Ferdinando de Médici (Fuente: TG1)

El retrato representa a Fernando de Médici, Gran Príncipe de Toscana, y formaba parte de los atractivos más destacados del museo vinculado a la antigua familia gobernante de Florencia durante el Renacimiento. La obra, fechada en 1712, había sido colocada en los Uffizi en noviembre del año pasado y permanecerá allí hasta el otoño italiano, cuando regresará a su ubicación original en el Palacio Pitti.

Una segunda versión del hecho, basada en la voz de testigos y en las imágenes de las cámaras, sugiere que el turista se habría apoyado de forma deliberada. Además, no se observa ningún dispositivo en sus manos, lo que alimenta la sospecha de que le habría entregado la cámara a una mujer que se encontraba frente a él. Sea o no una acción intencional, las autoridades del museo ya identificaron al responsable, incluyendo su nombre completo y nacionalidad, aunque decidieron no divulgar esa información públicamente para preservar su privacidad.

Curiosamente, el suceso coincidió con la visita del ministro de Cultura, Alessandro Giuli, a Florencia, con motivo de la finalización de las obras de restauración en edificios históricos, realizadas con una grúa que había dominado el paisaje urbano durante casi veinte años.

El turista fue identificado y denunciado por la Galería de los Uffizi (Fuente: TG1)

Según confirmó el sitio Firenzetoday, la pintura fue entregada al equipo de restauradores y se espera que vuelva a exhibirse en los próximos días, aunque esta vez se implementarán mayores controles y medidas de cuidado para los visitantes.

“Un turista que quiere hacer un meme frente a un cuadro, imitándolo en una pose como la del Príncipe de Médici retratado, golpea la superficie de la obra”, comentó Simone Verde, director de las Galerías, al Corriere Fiorentino. “El problema de los visitantes que vienen a los museos a hacer memes o selfies para las redes sociales es desenfrenado. Estableceremos límites muy precisos, impidiendo comportamientos que no sean compatibles con el sentido de nuestras instituciones y el respeto por el patrimonio cultural”, añadió.