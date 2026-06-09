Un conductor se bajó de su auto para discutir con un motociclista, olvidó accionar el freno de mano y terminó provocando un choque en Neuquén. El episodio ocurrió el lunes último en la intersección de las calles Sarmiento y Manuel Laínez y quedó registrado por otro automovilista que se encontraba a pocos metros del lugar.

Según informó LMNeuquén, el altercado se originó a raíz de una maniobra que estuvo a punto de terminar en una colisión. Las imágenes muestran que, tras un primer intercambio cargado de tensión que se prolongó durante algunos segundos, ambos involucrados regresaron a sus respectivos vehículos y continuaron la marcha.

Sin embargo, pocos metros después, el conductor del automóvil volvió a detenerse. Por motivos que no llegan a apreciarse en la grabación, descendió nuevamente del vehículo para retomar la discusión con el motociclista. Esta vez, a diferencia de lo ocurrido antes, olvidó colocar el freno de mano.

Un conductor bajó de su auto para discutir, olvidó poner el freno de mano y provocó un choque en Neuquén

Mientras caminaba hacia el motociclista, su auto comenzó a desplazarse lentamente marcha atrás sin que él lo advirtiera. El autor del video reaccionó de inmediato al notar la situación y se lo escucha gritar: “¡Uy, uy, uy! ¡El auto, el auto, el auto! ¡No, no, no, no!”.

Segundos después, el vehículo impactó contra otro automóvil que se encontraba detenido detrás suyo. El choque puso fin a la discusión inicial y sumó a un tercer protagonista: el conductor afectado por la colisión.

Tras el incidente, los tres hombres intercambiaron algunas palabras en medio de la sorpresa por lo ocurrido. Finalmente, y pese al insólito desenlace del enfrentamiento, cada uno siguió su camino sin que se reportaran personas heridas.

Otro caso

Un hecho similar había ocurrido en Chubut dos semanas atrás, cuando una mujer fue atropellada por su propio auto mientras revisaba un problema mecánico y sin percatarse de que no había puesto el freno de mano.

El episodio ocurrió sobre la avenida Roca al 600, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, y también quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes se viralizaron rápidamente.

Según informó el medio local El Comodorense, el accidente se produjo cerca de las 13.30, cuando la conductora, identificada como Yésica, detuvo su Renault Clío al costado de la calle tras advertir una falla vinculada a la batería. Luego de estacionar, la mujer descendió del vehículo y abrió el capot para manipular cables.

Una mujer bajó de su auto para revisar la batería, olvidó poner el freno de mano y terminó atropellada

La secuencia fue observada por otros automovilistas que circulaban por la zona, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades. Minutos después arribó personal policial y encontró a la mujer tendida sobre el asfalto y con una herida sangrante, por lo que se solicitó de urgencia una ambulancia del sistema de emergencias.

La víctima fue trasladada al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde quedó internada durante unos días para realizarle distintos estudios de alta complejidad y permanecer bajo observación médica.