Tiene 93 años y se volvió viral por tener una libreta con las indicaciones de cada botón del celular

Una joven tiktoker filmó un video de los apuntes que su abuelo de 93 años usa para aprender a manejar el celular. Tras publicarlo en TikTok, se llenó de tiernos comentarios y se viralizó en cuestión de minutos. La nieta orgullosa contó que el anciano asiste a clases para aprender a utilizar el dispositivo móvil y, en sus apuntes, dibujó el emoji de cada uno de los botones con su respectivo significado al lado.

La publicación se llenó de comentarios y un detalle generó debate entre los usuarios (Foto: Captura TikTok @mirandaavan)

“Mi abuelo de 93 años está yendo a clases de cómo usar su celular y estos son sus apuntes”, escribió sobre el video. En el mismo se puede observar que ella lo apoya y le toma lección para corroborar lo que aprende. “¿Este para qué es?“, le preguntó. ”Para el WhastApp”, respondió él. Después, ella le contestó en un tono más elevado de voz: “¿Ahí qué hace?“. Su abuelo, con seguridad, le contestó: ”Para tener una conversación en vivo o grabado".

El video se llenó de comentarios de los usuarios

El video cuenta con más de 400 mil likes y de mil comentarios, en los que se destaca la ternura que genera el abuelo con su libreta: “LO COLOREA“; ”Re prolijo lo amo“; ”Qué tierno“; y ”No pensé que había esas clases, pero es muy útil para ellos, yo quisiera ser su profesora“, fueron algunos de los mensajes más destacados de la publicación.

Muchos usuarios cuestionaron a Miranda por elevar el tono de voz y la joven sorprendió con su respuesta

Sin embargo, a los usuarios les llamó la atención que la joven, llamada Miranda, le grite a su abuelo. “No le grites” y “¿Por qué le gritas", fueron los principales cuestionamientos que tuvo la publicación. No obstante, ella aclaró que no le gritó, sino que habló fuerte porque el señor no escucha bien: “Holi, para los que me han comentado que le grito, le hablo fuerte porque no escucha ya bien, de hecho si ponen atención en el video se ve la sobra de su mano señalándome su oreja como señal de ‘no te escuché’ y es cuando le repito lo que dije más fuerte”.

Después de aquel video que se volvió viral, la usuaria de TikTok publicó otro conmovedor momento junto a su familiar. En esta nueva grabación, le regaló una medalla de una Virgen, gesto que llenó al abuelo de emoción y alegría.

El segundo video que subió la joven donde se puede ver el rostro del anciano

En el video, se lo puede ver frente a un espejo, con una expresión de profunda ternura. Al observar el regalo, el hombre no tarda en expresar su entusiasmo con una frase que enterneció a todos los que vieron la escena: “Es una belleza, es una preciosa. A los ángeles no se les dice ‘bonito’, se les dice ‘lindo’”. De esta forma, quedó en evidencia lo valioso que es el acompañamiento intergeneracional y, sobre todo, el primer clip remarcó algo fundamental: que a sus 93 años, el abuelo todavía tiene el deseo de aprender y superarse. Sin dudas, es un ejemplo de voluntad y espíritu incansable.