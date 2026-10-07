Un vecino blinda su frontera, China entra en escena y sospechan de un segundo caso de peste neumónica

GINEBRA.– China dijo estar cooperando con Rusia en un presunto caso de peste neumónica en Siberia, informó Bloomberg, mientras Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) piden más información a Moscú a medida que se intensifica la preocupación sanitaria a nivel mundial.

“China y Rusia mantienen una estrecha comunicación y cooperación en la prevención y el control de enfermedades infecciosas, incluida la peste”, dijo el martes el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, en respuesta a una pregunta sobre si Moscú había informado a Pekín sobre el incidente, según informó el medio.

A la inquietud se sumaron versiones sobre un segundo empleado del instituto con una neumonía de origen indeterminado. La OMS pidió explicaciones a Moscú sobre esos reportes, aunque no hay confirmación oficial de un segundo caso de peste y el Kremlin cuestionó esas versiones.

Especialistas del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk trabajan en un laboratorio como parte de unas medidas antiepidémicas en 2019 HANDOUT - Irkutsk Antiplague Research Inst

Las alarmas se encendieron la semana pasada, cuando trascendió que Daria Shipilova, una trabajadora de 28 años del Instituto de Lucha contra la Peste de Irkutsk, falleció por esa enfermedad.

El miércoles, la OMS dijo que había solicitado a Rusia más información sobre ‌la causa de la muerte de ‌la trabajadora, pero el Kremlin respondió que Moscú ya había facilitado toda la información de que disponía y acusó a los medios de comunicación de difundir mentiras.

Estados Unidos ya había reclamado oficialmente “más información” a Moscú y el presidente norteamericano, Donald Trump, anticipó que hablaría “muy pronto” con su homólogo ruso, Vladimir Putin, al respecto.

Un peatón se encuentra frente al edificio del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk para Siberia y el Lejano Oriente, en Irkutsk, Rusia AP

“Hemos pedido oficialmente más información al gobierno ruso”, declaró el martes por la noche un vocero de la diplomacia estadounidense.

El Departamento de Estado se mantiene “en contacto oficial” con otros países para “intercambiar información”, agregó. Una fuente cercana al caso confirmó que la petición estadounidense se mandó por los canales diplomáticos oficiales.

Las autoridades rusas afirman que Shipilova falleció ⁠el viernes a causa de una neumonía de origen aún por determinar, un caso que ha suscitado preocupación internacional y que provocó que, en un primer momento, se pusiera en cuarentena a unas 200 personas.

Una mujer camina frente al instituto contra la peste en la ciudad de Irkutsk, Rusia TATYANA MAKEYEVA - AFP

En este sentido, Mongolia anunció este miércoles haber ordenado medidas de “vigilancia sanitaria” en su frontera con Rusia.

“Aunque el nivel de riesgo actual es bajo, el Ministerio de Salud ha dado instrucciones a los organismos pertinentes para que adopten medidas de precaución y mantengan una vigilancia y un seguimiento continuos con el fin de prevenir posibles riesgos”, afirmó el gobierno mongol.

La peste neumónica es una infección pulmonar muy contagiosa que puede ser mortal, según la OMS. Se contagia a través de gotículas, al contrario de la peste bubónica, que afecta a los ganglios linfáticos y se transmite a través de pulgas infectadas.

Pedidos de información

Interrogado al respecto el martes, Trump dijo que tenía “una llamada programada” con el presidente ruso y que esta ocurriría “muy pronto”.

La principal agencia de salud pública estadounidense (CDC) dijo que seguía “de cerca la evolución de la situación”, aunque precisó que “nada indica que exista una amenaza más amplia para Estados Unidos”.

En una línea similar, el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, afirmó desde Ginebra que “el riesgo es moderado a bajo para Irkutsk, bajo para la Federación de Rusia en su conjunto y muy bajo para la región europea”.

Since the first media reports, @WHO has been actively following up on the reported death of a laboratory worker at the Irkutsk Antiplague Research Institute in Irkutsk oblast, Russian Federation. The individual died on 2 October 2026 after being hospitalised with severe… pic.twitter.com/1vikwtwVtS — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 6, 2026

Aun así, el jefe de la agencia sanitaria de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, remarcó el miércoles que el intercambio de información “es esencial para aclarar los informes contradictorios y permitir una evaluación precisa de los posibles riesgos”.

“La OMS ha solicitado más información para aclarar la causa de la neumonía grave, el patógeno que motivó las medidas de salud pública y ​las noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre un segundo empleado con neumonía de causa indeterminada”, dijo el funcionario en X.

“El intercambio de información oportuno, completo y transparente, de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional, es esencial para aclarar ⁠las informaciones contradictorias y permitir una evaluación precisa de los posibles riesgos para la salud pública”, agregó.

Rusia insiste que tener la situación bajo control

El Kremlin dijo que Rusia había informado debidamente ‌a la OMS sobre el incidente, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

En respuesta a preguntas sobre la petición de la OMS de que se respondiera a las informaciones sobre una segunda persona en Siberia que supuestamente habría enfermado, el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, instó a la cautela a la hora de utilizar las informaciones de los medios de comunicación como referencia de lo que estaba ocurriendo.

“Hay una gran cobertura mediática, y la gran mayoría de lo que los medios de comunicación informan sobre esta situación es información falsa”, afirmó Peskov.

Un miembro del personal de seguridad con barbijo observa desde la puerta de un hospital de enfermedades infecciosas en la localidad de Shelekhov, en la región de Irkutsk, Rusia TATYANA MAKEYEVA - AFP

Desde Rusia insisten en que que la situación está bajo control. Canales de Telegram y medios locales señalaron que varios hospitales de Irkutsk impusieron una cuarentena de tres semanas.

El organismo ruso de control de consumo y salud, Rospotrebnadzor, desmintió que se hayan endurecido las medidas sanitarias en la región y que se hayan impuesto restricciones.

También aseguró que la situación sanitaria y epidemiológica era estable en la región de Irkutsk y, en concreto, en la ciudad de Shélejov, donde está el hospital en el que murió la empleada del laboratorio.

El organismo de vigilancia ‌sanitaria había dicho el martes que no se habían detectado casos de ​peste entre las personas que habían estado en contacto con Shipilova, y un responsable local señaló que el 60% de las personas puestas en cuarentena habían sido dadas de alta.

Una mujer con barbijo y un chico caminan por una calle de la localidad de Shelekhov, en la región de Irkutsk, Rusia TATYANA MAKEYEVA - AFP

El medio ruso People of Baikal, que cita fuentes anónimas cercanas a los servicios de seguridad regionales, afirmó el viernes que la mujer podría haber contraído la peste neumónica a través de un tubo de ensayo roto.

Hasta 200 personas con las que tuvo contacto se encuentran en cuarentena, añadió el medio.

Sin embargo, el gobernador regional de Irkutsk, Igor Kobzev, afirmó que una inspección de una comisión de expertos concluyó que “la causa de la muerte fue una neumonía” de origen “indeterminado”.

En el cuerpo de la joven no se encontró “ningún microorganismo relacionado” con su actividad profesional, insistió el gobernador, quien añadió que ningún empleado del laboratorio había acudido al médico desde la defunción.

La agencia de salud señaló el martes que cada semana se detectan 16.000 casos de infecciones respiratorias virales en Irkutsk y que en las dos últimas semanas no se registró ninguna tendencia al alza.

Agencias AP, AFP y Reuters