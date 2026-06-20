Un voraz incendio devastó un hotel de lujo en República Dominicana

El hotel Viva Dominicus de Bayahíbe, una ciudad costera de República Dominicana, se incendió este viernes. Las llamas alcanzaron una porción importante del complejo turístico, obligando a la rápida evacuación de cientos de huéspedes. Los videos del hecho se viralizaron en redes sociales.

Según los primeros reportes de las autoridades locales, el fuego se propagó rápidamente por estructuras construidas con materiales vegetales, como los techos de caña y paja, característicos de algunas áreas del centro vacacional.

El incendio en el hotel

El medio local Listín Diario señaló que una persona fue trasladada de emergencia, aunque se desconoce en qué estado. Por otro lado, del operativo participaron 11 unidades de bomberos y efectivos del Sistema de Emergencia 911.

A partir de la reconstrucción del caso, pese al arribo temprano de los bomberos, el fuego continuó avanzando hasta que las dotaciones pudieron contenerlo. A pesar de controlar la situación, las autoridades no emitieron un informe oficial sobre las causas del siniestro ni sobre la magnitud de los daños materiales.

Tampoco se reportaron oficialmente la existencia de víctimas fatales o personas heridas de gravedad.

En las imágenes que se difundieron en las últimas horas pueden verse grandes columnas de humo que se funden en un paisaje decorado de palmeras y agua cristalina. De fondo, cientos de personas que corren entre confundidas y asustadas.

Incendio en el hotel II

Además de los bomberos, en la zona participaron ocho unidades de salud, una de la Policía Nacional, dos drones y una unidad de la ⁠Digesett y de Obras Públicas, señaló el medio local. Su accionar conjunto posibilitó la evacuación de cientos de huéspedes alojados en el lugar.

Hasta el momento los hoteles aledaños no fueron comunicados sobre un potencial cese de actividades. Mientras tanto, dos camiones cisternas, tres grúas de plataforma y dos ambulancias mantienen una vigilancia activa en la zona.

Impactante incendio en un exmotel

Un hecho similar ocurrió hace una semana semanas en Villa La Angostura, Neuquén. Allí, un impactante incendio en un exmotel conocido como Sasha, ubicado en la Ruta Nacional 40 provocó fuertes llamas y una densa columna de humo negro que colmaron el lugar. Cinco bomberos debieron ser asistidos por inhalación de humo.

🔴 Un voraz incendio consumió gran parte del ex motel Sasha de Villa La Angostura durante la noche del lunes y dejó a varias familias sin sus pertenencias.



🗣️ "Cuando llegamos nos dimos cuenta de que el fuego estaba en una magnitud importante, por lo que hubo que convocar más… pic.twitter.com/59RShIy6Yu — LM Neuquén (@LMNeuquen) June 16, 2026

En este caso, los Bomberos locales recibieron el llamado de la Policía cerca de las 21.20 del lunes 16, cuando el fuego se extendió por el hall central del exmotel ubicado en el kilómetro 2112,50, en una zona que tiene gran cantidad de tránsito en la localidad.

Una vez que fueron notificados por la Comisaría 28, los bomberos se acercaron a las inmediaciones. También lo hizo personal de la comisaría; del Hospital Dr. Oscar Arraíz; la Brigada de Incendios; Protección Civil y el municipio, que brindó camiones cisterna.

No se reportaron víctimas fatales y las familias pudieron evacuarse por su cuenta. Sin embargo, el edificio sufrió pérdidas materiales significativas. Cinco bomberos fueron trasladados preventivamente al Hospital ‘Dr. Oscar Arraíz’ debido a la inhalación de humo y monóxido de carbono. Allí fueron estabilizados y, tras ello, volvieron al cuartel.

El fuego fue extinguido cerca de la medianoche del lunes y las tareas continuaron cerca de las 2.30 de la madrugada. Las causas del incendio no fueron reveladas.