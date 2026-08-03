Una activista neofascista española realizó un saludo nazi frente a la Embajada de Marruecos

MADRID.– La activista neonazi Isabel Peralta protagonizó un nuevo episodio que desató un amplio repudio frente a la Embajada de Marruecos en España, donde realizó un saludo nazi durante una protesta vinculada a la crisis migratoria en Ceuta. El gesto, efectuado ante un grupo de simpatizantes que la aplaudía, generó un tumulto y reavivó la polémica por su reiterado historial de discursos de odio y acciones de provocación pública, que ya le valió una condena judicial.

Tras conocer la sentencia sobre la apelación que presentó contra su condena, Isabel Peralta sostuvo que había sido castigada por advertir años atrpas frente a la Embajada de Marruecos que “España estaba siendo invadida” y afirmó que, ese mismo día [por el viernes pasado], miles y miles de inmigrantes intentaron “una vez más cruzar la frontera hacia Ceuta”.

En ese marco, cuestionó que “multas, celdas y prisiones” puedan frenar lo que definió como el derecho de los españoles “a existir” y lanzó una nueva advertencia de tono violento al señalar que, si ese fuera el objetivo, “harían mejor en empezar con balas en la nuca en lugar de malgastar su tiempo”. Y en esa misma línea continuó: “No pararemos hasta que España sea España de nuevo”.

Peralta, de 24 años y vinculada a organizaciones de ultraderecha, ya había encabezado manifestaciones similares en ese mismo lugar en el pasado. La escena se produjo en un contexto de renovada presión migratoria en la frontera sur española, un tema que ha sido utilizado por sectores radicalizados para convocar concentraciones y difundir mensajes xenófobos.

Isabel Peralta, activista española, realizó un gesto polémico frente a la embajada de Marruecos en Madrid

El caso vuelve a poner en el foco a la dirigente, cuya trayectoria ha estado marcada por sanciones, condenas judiciales y restricciones en distintos países europeos.

En 2021, Peralta protagonizó una concentración no autorizada frente a la Embajada de Marruecos en Madrid, en medio de la crisis diplomática entre ambos países por la llegada masiva de migrantes a Ceuta. Durante aquella protesta, tomó un altavoz y lanzó consignas como “muerte al invasor” y “no es inmigración, es una invasión”, expresiones que luego serían consideradas por la Justicia como incitación directa al odio.

En 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmó su condena a un año de prisión por un delito de provocación a la discriminación y al odio. La sentencia ratificó el fallo de la Audiencia Provincial, que concluyó que sus declaraciones tenían como objetivo “denigrar al colectivo de inmigrantes marroquíes y despertar la hostilidad hacia ellos”.

Isabel Peralta

Los magistrados rechazaron el argumento de la defensa, que sostenía que se trataba de una crítica política a la gestión migratoria del Gobierno. En cambio, el tribunal consideró que sus manifestaciones excedían los límites de la libertad de expresión al promover públicamente la discriminación por motivos de origen nacional y religión.

La resolución también subrayó el rol de Peralta como figura destacada dentro de la movilización organizada por Bastión Frontal, un grupo descrito en la sentencia como una organización urbana de ideología neonazi o neofascista. Posteriormente, la activista continuó su militancia en otros espacios de la extrema derecha española.

El fallo incluyó, además de la pena de prisión, la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, una multa económica -de unos 1080 euros- y la obligación de retirar contenidos difundidos en Internet vinculados a los hechos.

Alemania le negó la entrada de por vida a la española Isabel Peralta

En 2022, fue expulsada de Alemania y sancionada con una prohibición de entrada de por vida tras ser interceptada en el aeropuerto de Frankfurt con un ejemplar del libro Mein Kampf -el libro que Adolf Hitler escribió en la cárcel en 1925- y una bandera nazi.

El caso también reabre el debate en España sobre los límites de la libertad de expresión frente a los discursos de odio y la actuación de grupos extremistas en el espacio público, en un contexto marcado por episodios recurrentes de crispación en torno a la cuestión migratoria.

Con información del diario El País