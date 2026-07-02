El piloto que se estrelló contra una torre en Pekín había dicho que quería “terminar con su vida”

Autoridades chinas revelaron este jueves que el piloto que se estrelló contra la torre más alta de Pekín había confesado en su diario íntimo que quería “terminar con su vida”. El incidente ocurrió el pasado 26 de junio, cuando una avioneta impactó contra la Torre Citic y el piloto murió. También se registraron 13 heridos.

La investigación confirmó que la colisión ocurrió por “razones personales” del piloto, de acuerdo a una declaración publicada por el gobierno del distrito Chaoyang, en Pekín. El piloto tenía 66 años, no tenía trabajo, estaba divorciado y vivía solo. Tenía insomnio y ansiedad y en su diario había escrito múltiples referencias que indicaban que quería terminar con su vida.

En tanto, los heridos sufrieron lesiones de distinta gravedad, pero todos se encuentran fuera de peligro. Una de las víctimas fue dada de alta del hospital.

El momento en el que una avioneta se estrella contra un rascacielos de Pekín

El incidente ocurrió a las 17.55 de ese viernes, cuando ana aeronave deportiva ligera biplaza impactó contra el edificio de 528 metros, también conocido como China Zun, cerca de la Tercera Circunvalación Este.

Transeúntes registraron el momento del impacto en distintas grabaciones, donde se vio un agujero en varias de las ventanas de la torre mientras restos de la avioneta caían al suelo.

Flightradar24 afirmó que el piloto, que solo identificaron con el nombre Liu, despegó la Sunward SA 60L Aurora del aeropuerto a unos 50 kilómetros al este de Pekín, se dirigió hacia el oeste y terminó justo al este de zona de rascacielos. Se desvió del área de vuelo designada y las autoridades perdieron contacto con él.

Un avión se estrelló en la torre más alta de Pekín

El lugar del impacto

La torre de 108 pisos y con forma de una antigua vasija china para vino es uno de los rascacielos más reconocibles de Pekín. Tiene capacidad para unos 12.000 empleados y está a apenas unos 20 minutos en auto de Zhongnanhai, un antiguo jardín imperial que ahora sirve como sede del gobierno chino, y a 15 minutos de la Ciudad Prohibida, una popular atracción turística.

La avioneta pertenecía a Dongshi Shuangyue General Aviation, cuyo sitio web no es accesible. Esa compañía ofrece servicios que van desde la formación de pilotos privados hasta vuelos turísticos.

Un avión se estrelló en la torre más alta de Pekín

Lo ocurrido encendió las alarmas en una ciudad sometida a medidas de seguridad extremadamente estrictas. Incluso este año China impuso restricciones estrictas al uso de su espacio aéreo, especialmente sobre la capital.

En abril, las autoridades chinas habían anunciado la prohibición de la venta de drones en Pekín y la obligación, para sus usuarios, de obtener una autorización previa para sobrevolar la capital. Los residentes tienen prohibido comprar, alquilar o volar drones sin autorización del gobierno chino dentro de la extensa jurisdicción.

Las publicaciones en redes sociales sobre el incidente fueron eliminadas de la controlada red china el viernes, aunque las imágenes lograron superar las restricciones y circularon por webs extranjeras como X.

Con información de AP