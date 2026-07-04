Ucrania golpea San Petersburgo con drones y Putin habla con Trump en medio de la escalada

MOSCÚ.– Decenas de drones ucranianos atacaron este sábado San Petersburgo, según informaron las autoridades de la ciudad, que señalaron que una terminal petrolera fue alcanzada y que un aparato se estrelló en la zona del complejo histórico de Peterhof, sin causar daños.

La ofensiva ucraniana se produjo después de un ataque ruso contra Kiev que causó la muerte de 30 personas esta semana. Ocurrió también apenas unas horas después de un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Sumi, en el norte del país, que causó la muerte de cuatro personas.

Ucrania ha intensificado en los últimos meses sus operaciones en territorio ruso, y golpea en particular al sector petrolero. Este sábado, Rusia abatió más de 70 drones ucranianos sobre los cielos de San Petersburgo, según el gobernador de la ciudad.

Militares ucranianos del batallón Alcatraz son transportados a la localidad de Druzhkivka, en el frente de la región de Donetsk HANDOUT - PRESS SERVICE OF THE 93RD KHOLOD

Una terminal petrolera fue alcanzada y un dron se estrelló contra el complejo histórico de Peterhof, que incluye un fastuoso palacio y jardines, sin causar víctimas ni daños.

“El ataque alcanzó la zona de una terminal petrolera en el distrito de Kirovski", en San Petersburgo. “Se han resuelto las consecuencias técnicas y no ha habido víctimas”, detalló el gobernador Alexander Beglov.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó que en esta andanada de ataques fue alcanzada también la base naval rusa de Kronstadt, en San Petersburgo.

“Las fuerzas de defensa de Ucrania atacaron infraestructuras petroleras portuarias que generan ingresos para la guerra que libra Rusia, y también hubo ataques exitosos contra Kronstadt, un importante objetivo militar", declaró el mandatario ucraniano.

El distrito Kirovsky de San Petersburgo ya había sido atacado en junio, antes del emblemático Foro Económico Internacional de San Petersburgo, organizado por Rusia.

Un cartel de propaganda del Ejército ruso como el "orgullo de Rusia", en San Petersburgo (Archivo) Dmitri Lovetsky - AP

En Ucrania, un bombardeo en la ciudad de Kramatorsk, en el centro del país, dejó al menos cinco heridos, según la fiscalía ucraniana. Las autoridades locales reportaron también nueve heridos en la región de Dnipropetrovsk (centro-este) y cinco en Zaporiyia (sur).

Sobre el terreno, la línea del frente permaneció prácticamente sin cambios en junio en Ucrania, prolongando la pérdida de impulso de las tropas rusas en los últimos meses.

La lucha por Kostiantinivka

El Ejército ucraniano negó entre tanto este sábado que los rusos hayan tomado la estratégica localidad de Kostiantinivka, como afirmó Moscú el viernes, y aseguró que sus soldados siguen defendiendo la ciudad.

“Los defensores ucranianos mantienen sus posiciones. La situación es difícil, pero está bajo control de las fuerzas ucranianas", dijo el vocero del Ejército, Andrii Kovaliov.

El vocero detalló que los rusos se infiltraron en pequeños grupos en la ciudad, y que el viernes llevaron a cabo “11 intentos de asalto”, pero “sin ningún éxito”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, durante una reunión de la OTAN (Archivo) JOHN THYS - AFP

Kostiantinivka es uno de los últimos bastiones en el camino hacia las grandes ciudades de Kramatorsk y Sloviansk, bajo control ucraniano. Su toma es un objetivo primordial en la campaña rusa del Donbass, una región del este ucraniano ocupada mayormente por Moscú.

El viernes, el vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, había asegurado que las tropas rusas tenían “totalmente bajo control” esa localidad. Putin aprovechó incluso para aparecer con uniforme militar frente a su Estado Mayor, dar las gracias a los soldados y decir que la captura de la ciudad reviste una “importancia estratégica mayor”.

En una sesión informativa este sábado, el coronel general Sergei Rudskoy, primer subjefe del Estado Mayor General de las fuerzas armadas rusas, afirmó que las tropas ucranianas habían sido empujadas varios kilómetros hacia atrás y que los combates se desarrollaban en las afueras de la cercana localidad de Oleksiievo-Druzhkivka.

“La ciudad está ahora bajo nuestro control total”, sostuvo Rudskoy. ”Unidades del Grupo de Ejércitos del Sur están completando la limpieza de manzanas, eliminando pequeños grupos y combatientes ucranianos aislados que aún podrían estar escondidos en sótanos y ruinas”.

El presidente de Rusia Vladimir Putin asiste a una ceremonia militar en Moscú (Archivo) Alexander Nemenov - Pool AFP

“Otra mentira rusa”, replicó Zelensky en las redes sociales sobre las declaraciones de Putin y de Rudskoy.

“Si Kostiantynivka estuviera bajo control ruso, entonces quizá Putin no tendría problema en reunirse conmigo allí para encontrar una vía diplomática que finalmente ponga fin a esta guerra. Pero el hecho es que no cruzará la línea del frente: la realidad es muy distinta de las palabras de Putin”, aseguró.

La batalla por Kostiantinivka, que contaba con unos 78.000 habitantes antes de la guerra, se libra desde finales de 2025, cuando los soldados rusos comenzaron a infiltrarse en la ciudad.

Una llamada clave

Por otra parte, Putin habló este sábado por teléfono con Donald Trump, con motivo del aniversario 250 de Estados Unidos, y ambos líderes trataron sobre la situación en Ucrania.

“Los presidentes abordaron naturalmente la cuestión de una solución en Ucrania, teniendo en cuenta en particular la próxima participación de Donald Trump en la cumbre de la OTAN en Turquía, los días 7 y 8 de julio”, señaló Yuri Ushakov, el asesor diplomático del Kremlin, citado por la agencia de noticias RIA Novosti.

Kiev también anunció que Zelensky, había hablado por teléfono con Trump.

Las conversaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin al peor conflicto de Europa desde 1945, que dura ya más de cuatro años, han quedado relegadas a un segundo plano por la guerra en Medio Oriente.

Agencias AFP y AP