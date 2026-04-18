Una cumbre mundial de líderes progresistas arma un frente común para quebrar “una ola global reaccionaria”

BARCELONA.- La cumbre mundial de líderes progresistas celebrada en Barcelona y apadrinada por Pedro Sánchez se celebró este sábado por la tarde con el compromiso de movilizar a la ciudadanía para quebrar “la ola global reaccionaria” y provocar un cambio de ciclo.

Entre una quincena de jefes de Estado y de Gobierno de cuatro continentes distintos, destacaron el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro, el sudafricano Cyril Ramaphosa y la mexicana Claudia Sheinbaum. Como máximo representante de la Argentina asistió Axel Kicillof, y por parte de Estados Unidos, el gobernador de Minnesota Tim Walz, que formó tándem electoral con Kamala Harris en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Mientras el día anterior fue Lula da Silva el que concentró una mayor atención mediática, al comienzo de la cumbre las miradas se posaron sobre todo en Claudia Sheinbaum, al tratarse esta de la primera visita a España por parte de una autoridad mexicana después de ocho años de tensiones bilaterales por la negativa de Madrid de disculparse por los crímenes de la colonización española.

En una reunión bilateral con Sánchez celebrada al margen de la cumbre, Sheinbaum aprovechó para invitar al líder socialista a México en un intento por limar asperezas entre ambos países. “Nunca hubo una crisis diplomática. Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios pata nuestra patria … Vengo de grandes culturas que fueron esclavizadas y saqueadas, pero nunca derrotadas”, proclamó orgullosa la presidenta mexicana, que sí reconoció la existencia de un “acercamiento con Sánchez y el rey” en los meses anteriores.

La internacional ultraderechista y las derechas lacayas, a falta de ideas, hacen mucho ruido.



Pero que no os engañen. No gritan porque estén ganando, gritan porque saben que su tiempo se acaba. pic.twitter.com/Wdk1k32QxI — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 18, 2026

Muchos de los principales asistentes participaron también en la IV Cumbre por la Democracia, celebrada en Barcelona y encabezada por Pedro Sánchez. De hecho, ese encuentro fue el primero en la agenda del día. A él se sumaron dirigentes ajenos a la socialdemocracia, como la presidenta irlandesa, Catherine Connolly.

“No se puede dar la democracia por hecha”, advirtió el anfitrión, Pedro Sánchez, un mensaje que fue secundado posteriormente por la mayoría de los participantes del encuentro. Aunque ninguno de ellos especificó de dónde provenía la amenaza, se sobreentendió que iba dirigida a líderes como Donald Trump o Vladimir Putin.

La sombra del presidente estadounidense sobrevoló toda la cumbre, con veladas referencias a su persona. No obstante, nadie pronunció su nombre, quizás para no provocar al volcánico mandatario que este sábado volvió a confrontar con Irán tras el anuncio del régimen de cerrar nuevamente el estrecho de Ormuz.

Por si acaso, Petro incluso subrayó que la cumbre no era “en contra” de nadie, sino “a favor” de una política más justa.

Entre las medidas que se esbozaron, destacó una reforma de las Naciones Unidas para que la gobernanza mundial refleje mejor los principios democráticos. “Hoy la ONU no representa aquello por lo que se creó. Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad han pasado de garantizar la seguridad de mundo después de la Segunda Guerra Mundial a transformarse en señores de la guerra”, apuntó Lula.

A democracia vale a pena e cabe a nós defendê-la.



» A ONU é um instrumento muito valioso. Mas para isso, ela precisa funcionar. Quando se criou o Conselho de Segurança da ONU, ele tinha como objetivo garantir a paz após a Segunda Guerra Mundial, mas os membros permanentes… pic.twitter.com/FgElvWQw3U — Lula (@LulaOficial) April 18, 2026

A diferencia del acto de Movilización Global Progresista, en este caso, en la Cumbre para la Democracia la membresía no corresponde a partidos o movimientos políticos, sino a Estados, una veintena en total. Por esta razón, aunque en anteriores cumbres había participado Chile, esta vez no lo hizo. Y es que su nuevo presidente, José Antonio Kast, decidió retirar al país de la coalición. Ello no impidió que su predecesor, Gabriel Boric, recibiera una invitación especial.

Del cónclave saldrá un documento final, del que Sánchez ya hizo un pequeño avance: el refuerzo y reconfiguración del multilateralismo, la regulación de las grandes compañías tecnológicas, y una apuesta por las políticas de justicia social e igualdad de género. “El verdadero riesgo es que la democracia se vacíe por dentro mientras se la ataca por fuera”, dijo Sánchez, que defendió una vez más “un orden basado en reglas y la cooperación” frente a la ley de la jungla.

Después de dos días con unas 40 conferencias a cargo de más de 115 ponentes, la otra cumbre, la Movilización Global Progresista, inició con una maratónica sesión plenaria de más de cinco horas que por su ambiente y puesta en escena recordó las convenciones del Partido Demócrata. En el auditorio, no cabía una aguja, y los 3000 asistentes, la mayoría militantes del Partido Socialista, aplaudieron con entusiasmo el desfile de políticos y líderes mundiales.

Iniciando la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. pic.twitter.com/EwfsPhV1ba — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 18, 2026

En sus intervenciones predominaron las apelaciones a la esperanza por sobre el miedo, junto con reiteradas referencias al triunfo electoral en Hungría de Viktor Orban, figura de la derecha populista global, señalado como un punto de inflexión en la política internacional. La nueva ola en ciernes será de signo progresista, aseguraron. Entre los más ovacionados por el público, que lucía gorras con el eslogan “Make Science Great Again”, se destacaron Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que no pudo asistir a Barcelona pero envió un mensaje de vídeo a los asistentes.

A quien no se esperaba en Barcelona era a la líder de la oposición venezolana, María orina Machado, que se negó a reunirse con Pedro Sánchez. “Lo que ha pasado estas últimas horas en Barcelona es la demostración por la cual esta reunión [con Pedro Sánchez] no es conveniente … Creo que los hechos han evidenciado lo que previamente yo había expresado”, afirmó la política venezolana, quien en cambio, esta mañana encabezó una conferencia de prensa en Madrid.

De hecho, quizás en un intento del Partido Popular de contraprogramar la cumbre progresista de Barcelona, su presidente, Alberto Núñez Feijóo invitó María Corina Machado a Madrid, donde el sábado por la tarde recibió la más alta condecoración de la Comunidad de Madrid a manos de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

VOX tampoco dejó pasar la oportunidad para hacerse notar. Varios dirigentes y una quincena de militantes se concentraron frente a la Feria de Barcelona, sede de la cumbre, donde se exhibían carteles que rezaban “Fuera los narcos” acompañados de fotos de Sheinbaum, Petro y Lula.

“Es una vergüenza que hoy el gobierno de España esté blanqueando a narcodictadores, a la izquierda criminal del mundo”, arremetió el secretario general de VOX, Ignacio Garriga, mientras de fondo, se oía a un grupo de vecinos que gritaban desde sus balcones: “Fuera los fascistas de nuestro barrio!”. Y es que por algo eligió Sánchez a Barcelona como sede de la cumbre progresista.