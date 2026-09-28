Una estrecha aliada de Machado que estuvo asilada en la embajada argentina volvió a Venezuela: “Es el momento de recuperar el país”

CARACAS.- La opositora venezolana Claudia Macero, considerada una de las más cercanas colaboradoras del premio Nobel de la Paz María Corina Machado, llegó en la noche del domingo a Caracas donde la recibieron sus seguidores, tras permanecer en el exilio después de escapar de la residencia de la embajada argentina en Caracas.

“Hoy vuelvo a Venezuela para darme confianza a mí y para dar la confianza a otros de que hay que volver. Es el momento de volver a casa. Es el momento de recuperar este país”, declaró Macero a la prensa.

La figura de la oposición Claudia Macero es recibida por sus familiares tras su llegada al aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, el 27 de septiembre de 2026. JUAN BARRETO - AFP

En el exilio desde hace más de un año, Macero se encarga de las comunicaciones dentro del partido Vente Venezuela, de Machado, quien ha intentado volver infructuosamente al país en siete oportunidades tras la captura del mandatario Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense en enero.

“Espero que sea el octavo y el definitivo intento”, dijo Macero al respecto tras su arribo en el aeropuerto de Maiquetía. “Como decía Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ella tiene derecho como venezolana a estar aquí (...) no debería haber impedimento para volver”, sostuvo.

Macero declaró que su decisión de regresar tiene el fin de “darle confianza también a un equipo que está haciendo todo lo posible para que esto avance” y que vuelve para “trabajar”.

Analistas consideran que existe un veto de Washington al regreso de Machado tras la captura de Maduro.

Claudia Macero, considerada una de las colaboradoras más cercanas de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, fue recibida por cientos de simpatizantes en el aeropuerto que sirve a Caracas el 27 de septiembre de 2026. JUAN BARRETO - AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó en varias ocasiones su satisfacción con el trabajo de Delcy Rodríguez, quien gobierna como presidenta interina de facto bajo fuertes presiones de Estados Unidos.

En tanto, Machado ha quedado al margen de las maniobras de Washington.

“Los venezolanos te reciben con mucho cariño y respeto, querida Claudia Macero. Cada regreso es otro paso inmenso que nos acerca al reencuentro de TODOS los venezolanos EN CASA!”, celebró Machado en su cuenta de X.

La líder opositora salió de la clandestinidad en diciembre cuando viajó para recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega. Tras una breve estadía en Estados Unidos, se instaló en Ciudad de Panamá.

Los venezolanos te reciben con mucho cariño y respeto, querida @claumacero.



Cada regreso es otro paso inmenso que nos acerca al reencuentro de TODOS los venezolanos EN CASA! https://t.co/5axTXEjGPt — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 28, 2026

La dirigente afirmó el sábado en un foro virtual sobre democracia que iba a “regresar muy pronto” a su país, en línea con varios dirigentes de su partido que estaban en el exilio y regresaron en las últimas semanas.

Macero, de 34 años, forma parte de un grupo de seis colaboradores de Machado que se refugiaron en la embajada de Argentina en Caracas en marzo de 2024 durante más de un año, en tiempos de represión antes de las presidenciales de 2024.

Los opositores tenían orden de captura de la fiscalía que los señalaba de intentar “generar desestabilización” e incentivar el alzamiento de “un ala militar”.

En mayo de 2025, salieron de la sede diplomática y llegaron sorpresivamente a Estados Unidos, tras una operación que Washington dijo haber conducido y cuyos detalles aún se desconocen.

Fotografía de archivo del 1 de agosto de 2024 de los opositores venezolanos Claudia Macero, Pedro Uchurrurtu y Magalli Meda, asilados en la Embajada de Argentina en Caracas (Venezuela). Henry Chirinos - EFE

Macero confió entonces a la prensa que incluso había salido antes que sus compañeros.

“Tengo que ponerme al día con mis abogados para entender qué es lo que viene”, explicó Macero. En migración del aeropuerto “no me preguntaron nada”, apuntó.

Sus seguidores cantaron el himno nacional al verla llegar, mientras ella abrazaba a sus conocidos. “Me siento muy emocionada, sobre todo por mi familia, por mis compañeros”, dijo Macero.

El primero de los seis colaboradores de Machado en regresar a Venezuela fue Omar González a fines de agosto.

🦜 ¡REGRESA LA PRIMERA GUACAMAYA A VENEZUELA!



Tras más de un año de asedio resistente en la Embajada de Argentina y más de un año en el exilio, hoy vuelve a pisar su tierra nuestro querido Omar González (@omargonzalez6).



Seguimos hasta que todos puedan volver. pic.twitter.com/uJROp70hgo — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) August 28, 2026

Más temprano, partidarios de Machado se movilizaron en caravanas por varias regiones para exigir su “regreso seguro” al país.

Las movilizaciones de cientos de personas se repitieron en varios estados como Barinas, tierra natal del fallecido presidente Hugo Chávez, Miranda y Táchira.

Su regreso “debe cumplirse en un tiempo inmediato”, consideró desde Táchira Rubén Monasterios, miembro de Vente, que convocó la “gran rodada”.

“Habrá elecciones”

El partido denunció además la detención de Fernando Torrealba, dirigente regional, cuando guardias lo detuvieron la mañana del domingo en el estado Zulia (noroeste).

El dirigente Juan Pablo Guanipa, aliado de Machado, aseguró desde la concentración en la capital de Zulia que la oposición “exige” el regreso de su líder, así como una convocatoria a elecciones presidenciales.

“Tenemos que seguir hasta lograr que tengamos el país libre y democrático que aspiramos”, dijo Guanipa.

Fernando Torrealba fue secuestrado por las fuerzas represivas del régimen mientras protestaba pacíficamente.



¿Esta es la “transformación democrática” de la que se ufanó Delcy Rodríguez en Nueva York?



¡Basta de detenciones arbitrarias!



¡Liberen a Fernando de inmediato! pic.twitter.com/EPHG93UUOB — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) September 27, 2026

Al unísono de las bocinas de motos y ondeando las banderas, tricolor del país y azul de Vente Venezuela, los manifestantes lanzaban el domingo consignas por la “libertad” y en favor del retorno de Machado.

Distintos sectores reclaman un llamado a elecciones en la Venezuela sin Maduro. Rodríguez aseguró hace días ante la Asamblea General de la ONU que “habrá elecciones” en el país, sin precisar cuándo.

Esta semana culminó un segundo ciclo de negociaciones entre el gobierno interino y la oposición auspiciado por Estados Unidos, con miras a una transición y futuros comicios.

Agencias AFP y AP