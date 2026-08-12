Un argentino fue atacado por un enjambre de abejas al intentar escapar del terremoto en Colombia

En el marco del fuerte terremoto en Colombia —que se cobró, hasta el momento, 240 víctimas fatales—, un marplatense que se encontraba en la localidad de Manizales fue atacado por un enjambre de abejas mientras trataba de buscar refugio. Producto de las más de 50 picaduras que presentaba, tuvo que ser internado de urgencia en un centro local mientras el sismo de 7,4 de magnitud azotaba a la región y tenía el epicentro en San José del Palmar, a unos 140 kilómetros de donde estaba.

La víctima, Hugo Kogan, había llegado a la ciudad el domingo procedente de Bogotá, a donde viajó por cuestiones laborales, según consignó el medio La Capital. Actor y director teatral, se encontraba en el restaurante de su hotel en la mañana del lunes cuando comenzaron a sentirse los primeros signos del terremoto.

Al finalizar los primeros temblores, le indicaron que fuera a refugiarse al atrio de la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario, ubicada a pocos metros. En el camino, otro movimiento provocó que comenzaran a salir los enjambres de abejas que se habían armado en una de las cúpulas del lugar.

Kogan es actor y director teatral Facebook: Hugo Kogan

“Empezaron a volar entre la gente. Al principio eran muy pocas, pero se fueron sumando y a mí me agarró un enjambre. Me picotearon por todos lados”, contó Kohan en diálogo con el medio marplatense. Minutos después, comenzó con vómitos y náuseas.

Minutos después el cuadro se volvió más complejo y fue internado de urgencia; el personal médico le extrajo más de 50 aguijones de distintas partes del cuerpo. “El médico me dijo que zafé porque no soy alérgico a nada. Si no, en cinco minutos me moría”, afirmó.

“Estuve todo el día internado, hasta que esa misma noche me dieron el alta. Regresé al hotel y recién en ese momento empecé a tomar conciencia de la envergadura del terremoto”, dijo. Ahora, Kohan se encuentra medicado con antibióticos y corticoides para evitar el dolor.

Ya dado de alta, pudo salir y ver por primera vez los destrozos causados por el sismo. “Está todo vallado por precaución, porque se pueden desprender cornisas de los edificios. No te dejan ir al centro, hay toque de queda desde las 20 hasta las 6 y a la noche no hay luz, salvo algunas excepciones como el hotel donde yo paro”, detalló sobre la situación de la ciudad.

Mientras tanto, el marplatense espera poder regresar a la Argentina en el vuelo que tiene previsto para el domingo 23 de agosto.

Kogan tiene previsto regresar a la Argentina en los próximos días Facebook: Hugo Kogan

Terremoto en Colombia

Según el último parte oficial brindado por la administración de Abelardo de la Espriella, se elevó a 240 el número de víctimas y se reportaron más de 1300 heridos y 2000 desaparecidos tras el terremoto.

Las autoridades locales también advirtieron sobre el derrumbe de un centenar de edificios, personas atrapadas entre los escombros y daños significativos, en lo que resumieron como el terremoto más fuerte “de la última década”. La mayor cantidad de víctimas fatales se registró en los departamentos de Risaralda, en particular en la ciudad de Pereira, y en Valle del Cauca, especialmente en la ciudad de Cali.

Frente a este escenario, el gobierno colombiano declaró una emergencia nacional en todo el territorio, lo que le permite, entre otras acciones, trasladar recursos para destinar a los territorios ‌más afectados.

Una de las casas derrumbadas en Colombia JAIME SALDARRIAGA - AFP

El temblor se produjo alrededor de las 7.40 del lunes y sorprendió a los habitantes de Bogotá al inicio de la jornada laboral y académica. En distintos sectores de la capital, residentes reportaron haber percibido con fuerza el movimiento, especialmente en edificios de varios pisos.

El epicentro fue localizado cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, aproximadamente a 20 kilómetros de esa población, en las coordenadas 5,04° de latitud y -76,34° de longitud. El movimiento fue registrado por 32 estaciones de la red sismológica nacional.