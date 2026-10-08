Una fuerte correntada arrastró autos y micros tras el desborde de un canal en Chile

Un fuerte aluvión irrumpió en una localidad de Santiago de Chile, provocó el rebalse de un canal y generó una importante inundación que arrasó con autos, micros y árboles. El temporal quedó registrado por vecinos de la zona.

El fenómeno ocurrió en Las Condes, situada en la Región Metropolitana de la capital chilena. El epicentro se dio en la calle General Blanche, que recibió un “gran torrente de agua”, producto del rebalse de un canal situado sobre Francisco Bulnes Correa, de acuerdo a un comunicado de Carabineros.

“El caudal baja por calle General Blanche al poniente”, informó la policía local. Por su parte, el director de la Región Metropolitana del Servicio Nacional de Prevención del Desastre (Senapred), Miguel Muñoz, expresó que hubo intensas precipitaciones que afectaron principalmente las calles General Blanche, Quebrada Onda y Avenida de la Plaza Sur, según consignó La Tercera.

Un micro es arrastrado por el agua en una de las calles

“Esto afectó la activación de quebradas en la comuna. Recuerden, hacer caso a la autoridad. Si hay alguna iniciativa o hay una información a través de los medios de hacer evacuaciones, hacer caso”, afirmó Muñoz.

A su vez, la Municipalidad instó a los vecinos a evitar transitar por los sectores de Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo y General Blanche.

“Nuestros equipos están trabajando intensamente para atender la emergencia”, indicó, vía X. Y agregó: “Por favor, evitar dirigirse hacia el sector de San Carlos de Apoquindo. Necesitamos mantener las vías despejadas para permitir el ingreso y desplazamiento de los vehículos de emergencia y equipos de trabajo”.

Autos arrastrados por el agua

Por su parte, el presidente de Chile, José Antonio Kast, expresó vía X que el Gobierno está enfrentando una emergencia de “activación muy rápida con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro”.

“El Delegado ya está en terreno y el ministro [Louis] De Grange, el Subdere [Sebastián] Figueroa y los distintos equipos del MOP [Ministerio de Obras Públicas] se están trasladando al lugar para tomar medidas urgentes. Me he comunicado con la Alcaldesa San Martin y la Directora de Senapred para informarme de los impactos en la comuna”, señaló.

En videos publicado por vecinos en redes, se puede observar cómo una fuerte corriente de agua golpea y arrastra a autos, micros, camiones y árboles.

Un vecino filmó desde el interior de su auto

Ante la situación, Bomberos de Santiago solicitó a través de un comunicado “mantener la mayor cantidad posible de material mayor en servicio, así como la máxima dotación de personal disponible en sus respectivos cuarteles, en atención a las condiciones meteorológicas”.

“Se solicita que todas las máquinas despachadas hacia sectores precordilleranos extremen las medidas de precaución, considerando los riesgos asociados a las condiciones climáticas y al desplazamiento por dichos sectores”, agregó.

Ante casos de aluvión, el Senapred recomienda evacuar hacia lugares que se hayan definido por las autoridades como Puntos de Encuentro. En caso de no existir, insta a los ciudadanos a alejarse del curso de ríos, esteros y quebradas.

“Si el aluvión se está acercando y no puedes evacuar hacia un Punto de Encuentro, evacua hacia zonas superiores de casas, techos, edificios u otra estructura”, señala.