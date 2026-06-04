CIUDAD DE MÉXICO.— Una explosión seguida de un incendio de gran magnitud en un centro de almacenamiento de gas de la localidad de Tepeaca, en el estado mexicano de Puebla, dejó al menos tres heridos y obligó a evacuar a unas 2.000 personas, informaron este jueves las autoridades.

El incidente ocurrió durante la mañana, cuando explotaron cuatro cisternas de gas en el predio ubicado a unos 165 kilómetros de Ciudad de México. Así lo informó el coordinador general de Protección Civil de Puebla, coronel Bernabé López Santos, a través de un video difundido por las autoridades.

Una fuerte explosión en un depósito de gas dejó heridos y obligó a evacuar a miles de personas en México

Las imágenes del siniestro, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, muestran una enorme columna de fuego y humo elevándose sobre la zona, mientras decenas de personas, entre ellas numerosos niños, huyen entre gritos para ponerse a salvo.

Protección Civil de Puebla informó en su cuenta de X que, como medida preventiva, fueron evacuadas unas 2000 personas de escuelas, hospitales y viviendas cercanas al lugar de la explosión.

Una fuerte explosión en un depósito de gas dejó varios heridos y obligó a evacuar a miles de personas en México

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, confirmó que al menos tres personas resultaron heridas. Además, indicó que más de 50 integrantes de fuerzas de seguridad y equipos de emergencia trabajaron en el operativo para controlar el fuego, enfriar las unidades afectadas y asegurar el perímetro.

El hecho se produce en medio de los esfuerzos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el robo y la comercialización ilegal de combustible, una actividad que provoca pérdidas millonarias a la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Una fuerte explosión en un depósito de gas dejó varios heridos y obligó a evacuar a miles de personas en México

La semana pasada, las autoridades informaron el decomiso de más de un millón de litros de combustible ilegal en el estado de Nuevo León.

En tanto, en junio del año pasado desarticularon una red dedicada al robo y venta clandestina de combustible —conocida en México como “huachicol”— y detuvieron a 32 personas. Según cifras oficiales, este delito provocó pérdidas por unos 3.758 millones de dólares para Pemex entre 2019 y 2024.

Con información de Associated Press