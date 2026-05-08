Se incendió un shopping de México: al menos cinco personas murieron y más de 40 resultaron heridas

LOS MOCHIS.- Este jueves en el centro comercial Plaza Fiesta Las Palmas, ubicado en la ciudad de Los Mochis, al noroeste de México, se produjo un incendio que se cobró la vida de cinco personas y dejó un saldo de más de 40 heridos.

Según la versión extraoficial vertida en el medio local Milenio, el fuego se habría iniciado alrededor de las dos de la tarde en el área de cocina de uno de los locales ubicados dentro del shopping. Por su parte, las autoridades sostuvieron que las pérdidas materiales son millonarias.

Incendio en shopping México

A partir de las primeras investigaciones, se determinó que la voracidad de las llamas se propagó debido a la cercanía del foco ígneo con negocios de ropa y juguetes, avivando al fuego con material altamente inflamable.

Otro elemento consignado por el medio local, fue que varios comerciantes y clientes del centro comercial alertaron que el sistema interno antiincendios nunca se activó.

Incendio en shopping México II

El siniestro movilizó al cuerpo de Bomberos y la Policía del municipio. Además, debido a la magnitud del incendio, también participaron fuerzas estatales y federales, las cuales se sumaron para contener las llamas.

Según precisaron las autoridades, al menos cinco personas perdieron la vida, y más de 40 resultaron heridas. Según el testimonio de los testigos, la columna de humo se pudo ver desde diferentes puntos de la ciudad.

Adentro del centro comercial, más de 20 personas quedaron intoxicadas y según el último parte de la Secretaría de Salud de México, 17 personas se fueron hospitalizadas, pero solo una de extrema gravedad.

Al menos cinco personas murieron y otras 40 resultaron heridas HANDOUT - Sinaloa State council

El director del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, Roy Navarrete Cuevas, señalo que en el lugar “personal de Bomberos y cuerpos de auxilio mantienen labores de remoción y enfriamiento en distintas áreas del centro comercial para terminar de sofocar completamente el fuego”.

Las autoridades indicaron que hasta el momento no se tiene certeza de más personas atrapadas dentro del centro comercial, sin embargo, las revisiones continuarán una vez que las condiciones sean completamente seguras para el ingreso del personal especializado.

Incendio en shopping México I

En consonancia, la Fiscalía General del Estado (FGE) difundió una serie de listas oficiales y preliminares de personas lesionadas y los hospitales donde fueron ingresadas, solicitando apoyo ciudadano para compartir la información y facilitar que familiares puedan localizar a sus seres queridos.

Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum desplegó una misión de Enlace y Coordinación tras el siniestro en la tienda, comandada por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Así, el gobierno federal mexicano mantiene coordinación con autoridades estatales y municipales, con la finalidad de dar con los motivos que dieron lugar a la tragedia.