Una joven murió de hipertermia mientras participaba en una competición de Hyrox

Una joven de 28 años murió en Francia tras desmayarse durante una competencia de Hyrox, en la localidad de Lyon. Los médicos determinaron que sufrió un cuadro de hipertermia —alta temperatura corporal— en el marco de la actividad física que realizaba.

La mujer participaba de una competencia de la disciplina de alta intensidad que combina tramos de carrera con estaciones de entrenamiento específicas. El formato se encuentra estandarizado a nivel global e intercala ocho kilómetros de corrida con distintos ejercicios, como trabajos de trineo de arrastre, lanzamientos de “balón medicinal”, remo y empuje de trineo.

Hyrox combina ocho kilómetros de carrera con ejercicios específicos MUSTAFA HUSSAIN - NYTNS

A diferencia del CrossFit, que se centra en actividades como levantamientos olímpicos y movimientos gimnásticos variables, esta modalidad se enfoca en la resistencia cardiovascular y la fuerza funcional repetitiva, bajo una alta demanda metabólica sostenida.

Según informó el diario europeo ABC, Maxime Villalongue, productor de Hyrox Francia, defendió la institución tras lo ocurrido y afirmó que el gimnasio registraba una temperatura ambiente de entre 18°C y 20°C. Por otro lado, especificó que los indicadores de humedad “se mantuvieron en niveles adecuados de entre 65% y 70%” y que había distintos puntos de hidratación disponibles para los participantes de la actividad.

“Es incomprensible. En estas condiciones, nos preguntamos cómo es posible. Creo que o bien los deportistas llegaron después de haber permanecido demasiado tiempo al sol o bien no habían bebido lo suficiente”, declaró Villalongue. También aclaró que ya mantiene comunicación directa con los familiares de la víctima para aclarar cualquier duda que puedan tener al respecto.

El accidente se dio en medio de un fenómeno climático extremo en Francia MUSTAFA HUSSAIN - NYTNS

El productor se refirió con esta mención al fenómeno climático que afectó los últimos días a Francia, por el que, fuera del recinto, la temperatura llegó a los 31°C . Estas condiciones se dieron a partir de la llegada de una masa de aire cálido, que vino desde el norte del continente africano.

Este fenómeno se mantuvo por un sistema de alta presión que se posicionó sobre el sector occidental de Europa, y generó registros altos para las mediciones frecuentes en el mes de mayo.

Otra muerte de un deportista francés ese mismo día

El mismo día de ese accidente, los servicios de emergencia reportaron el fallecimiento de un hombre de 53 años en la vía pública por un paro cardíaco, de acuerdo con lo informado por el medio anteriormente citado.

El corredor completaba el trayecto parisino de una competencia cicloturista —ciclismo de montaña—, que se celebra anualmente en los Altos Pirineos franceses, denominada La Pyrénéenne. El personal de bomberos realizó maniobras de reanimación en el lugar, pero no pudo evitar la muerte del competidor.