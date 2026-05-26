Habló Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, acusado de matar a su padre

BARCELONA (AFP).- Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, y acusado de haber matado a su padre y encubrirlo como parte de un accidente, habló por primera vez sobre lo sucedido en septiembre de 2014. En una carta abierta que se dio a conocer este martes por la mañana, el empresario de 45 años también anunció que se apartará temporalmente de su puesto como vicepresidente de la empresa por “la atención y el foco” que exige su defensa en el proceso judicial.

“Escribo estas palabras con sinceridad y humildad, desde el dolor, la impotencia y la frustración de encontrarme ante un relato de presunta culpabilidad que no responde a la realidad. Hace unos diecisiete meses perdí a mi padre, en unas circunstancias profundamente dolorosas para mí, mi familia y nuestro entorno cercano. A ese duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona", comenzó.

Sobre el vínculo con su padre, afirmó que vivieron “muchos momentos felices, entrañables y llenos de cariño”, pero que también —y “como sucede en tantas familias”— tuvieron "momentos difíciles y complejos“ que superaron ”con gran esfuerzo, generosidad y ayuda”.

Jonathan, en la imagen entrando al velatorio de su padre Lorena Sopena/Anadolu via Getty Images

Andic también apuntó a las versiones de los medios que hablaban sobre rispideces en la relación padre-hijo, especialmente por una “obsesión” que tendría Jonathan con el dinero de la familia. Incluso una magistrada de Martorell, cerca de Barcelona, consignó que existen “indicios suficientes” para pensar que lo mató de forma premeditada debido a su “obsesión con el dinero”.

“Se ha construido un relato público con una visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad. Sé que desmontarlo exigirá tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa", consideró, de acuerdo a lo consignado en Heraldo.

Sobre la salida de Mango, fundada por su padre en 1984, explicó que la situación actual no le permite mantener el “alto compromiso” que exige su rol en la compañía. Sí aclaró que conservará el vínculo con “otros proyectos familiares, empresariales y sociales”.

“Tomo esta decisión con tristeza, pero convencido de que es lo mejor para la compañía y para mí. Afronto este proceso con serenidad y entereza, necesito concentrar toda mi energía en demostrar mi inocencia", cerró.

Isak Andic Franck Prevel/WireImage

Jonathan, pese a ser el mayor de los tres hijos del fundador de Mango y uno de sus herederos directos, nunca retuvo el control de la empresa, que quedó en manos de Toni Ruiz, como CEO del grupo en 2020.

La muerte del magnate

Isak Andic murió tras caer unos 150 metros mientras hacía senderismo con su hijo en un lugar de montaña a las afueras de Barcelona. Según la primera línea de investigación, el hombre iba unos metros delante de su padre cuando escuchó un ruido de desprendimiento de piedras, giró y vio a la víctima precipitarse montaña abajo.

Jonathan estaba solo con su padre en el momento de la caída, mientras caminaban por un sendero del macizo de Montserrat, en los alrededores de Barcelona. Investigada inicialmente como un accidente, la causa fue archivada provisionalmente a comienzos de 2025. Meses más tarde, sin embargo, la Justicia decidió reabrirla.

Según el informe forense, cuyo contenido se explica en la decisión de la jueza, “la caída de (Isak Andic) es como si se hubiera lanzado por un tobogán, con los pies por delante”. “No existe ni se encontrarán pruebas en contra [de Jonathan Andic]”, aseguró a la AFP una portavoz de la familia, indicando que esta estaba convencida de su “inocencia absoluta”.

Tras el pago de la fianza y la liberación, la jueza acordó como medidas cautelares la retirada de pasaporte, la prohibición de salida del territorio y las comparecencias semanales en el juzgado, indicó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.