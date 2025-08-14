Una mujer de 45 años murió en Italia tras comer un sándwich de brócoli con una bacteria mortal

En los últimos días, los habitantes de una pequeña ciudad de la región de Cosenza, en Italia, encendieron las alarmas tras confirmarse la muerte de dos personas y la hospitalización de otras 14 por comer un sándwich de brócoli en mal estado.

De acuerdo con los informes preliminares de los medios locales, la segunda víctima en la comuna de Diamante fue Tamara D’Acunto, una mujer de 45 años que fue vista consumiendo el alimento preparado en un camión callejero.

Según los reportes, la víctima compró el producto en un food truck ubicado en la costa de Calabria y pocos días después falleció. Ante esto, las autoridades ordenaron incautar de forma inmediata los ingredientes y descubrieron que el vegetal era almacenado en aceite.

La fiscal encargada del caso indicó recientemente que varias personas con síntomas similares fueron internadas en el hospital por intoxicación alimentaria después de comer en el mismo camión que D’Acunto.

Conforme a ello, el periódico regional Corriere del Mezzogiorno reveló que la mayoría de los alimentos encontrados en el camión estaban contaminados con botulismo, una enfermedad grave causada por la bacteria Clostridium botulinum.

Por el momento se sabe que el dueño del camión se encuentra bajo investigación, al igual que 10 personas y varios médicos locales que, al parecer, atendieron a las dos víctimas antes de perder la vida.

Los alimentos habrían sido detectados con botulismo.

Las autoridades toman medidas a nivel nacional

Francesco Liserre, el abogado que representa al vendedor ambulante, aseguró que los ingredientes que se utilizaron en las preparaciones de cada producto estaban en la heladera y solo se abrían cuando era necesario.

Sin embargo, las investigaciones también empezaron a relacionar a varias empresas que fabrican el producto contaminando, por lo que los fiscales ordenaron la incautación de estos a nivel nacional para evitar una intoxicación masiva.

Por ahora, la policía trabaja en la identificación de las personas que resultaron afectadas, ya que, si bien conocen el número de casos en la localidad de Diamante, aún no son claros algunos datos personales de los ciudadanos. Asimismo, el medio italiano Corriere del Mezzogiorno informó que, hasta el momento, se detectó botulismo en las primeras muestras de pacientes que llegaron al Hospital local Annunziata de Cosenza.

Por Stephany Guzman Ayala