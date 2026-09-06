Una mujer de 71 años ingresó armada a una comisaría de Florida, disparó y murió baleada por la policía

Una mujer de 71 años murió tras ser baleada por la policía después de ingresar armada a una comisaría de Port Orange, en Florida, y efectuar un disparo en el interior del edificio.

La víctima fue identificada como Linda Jean Croteau. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el episodio ocurrió cerca de las 8.30 del jueves en la sede policial de esa ciudad del condado de Volusia.

Según la policía, Croteau entró al vestíbulo con una pistola en la mano, apuntó hacia empleados del departamento y disparó contra la sala de pruebas donde se encontraban trabajadores de la dependencia.

Murió una mujer de 71 años en Florida

Tras realizar el disparo, salió del edificio y se dirigió hacia el estacionamiento de la comisaría. En ese sector se encontraban tanto civiles como efectivos que acudieron al lugar al activarse la emergencia.

El Departamento de Policía local señaló que los agentes le ordenaron de manera reiterada que arrojara el arma. Sin embargo, sostuvieron que la mujer continuó avanzando sin obedecer las indicaciones, lo que derivó en una primera ráfaga de disparos por parte de los policías.

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad instaladas dentro y fuera de la dependencia. Allí se observa como la mujer cae al suelo tras recibir los primeros disparos.

Segundos después intenta reincorporarse y alcanzar nuevamente la pistola. Fue en ese momento cuando los efectivos volvieron a abrir fuego. La policía indicó que los disparos cesaron cuando Croteau soltó el arma.

Tras el enfrentamiento las autoridades le prestaron asistencia médica y la agresora fue trasladada a un hospital, donde falleció.

Pese a las numerosas balas disparadas por Croteau, ninguna alcanzó a empleados ni policías. Mientras avanzaba la investigación, el acceso al vestíbulo de la comisaría permaneció cerrado.

La agresora fue abatida tras desobedecer órdenes policiales

En un comunicado, el departamento expresó su respaldo a los efectivos involucrados. “Apoyamos a nuestros agentes y sus acciones en esta situación dinámica y en rápida evolución para ayudar a mantener a salvo a los ciudadanos y a nuestro personal”, señaló la institución.