Una mujer denunció haber sido violada por varios hombres en una fiesta privada en Uruguay

Una mujer mayor de edad denunció haber sido violada en grupo en una fiesta privada en Maldonado, Uruguay. Según pudo saber LA NACION, la víctima se presentó ante la jefatura de Policía distrital este último fin de semana e involucró a al menos tres personas en el hecho, luego de lo cual se inició una investigación para esclarecer lo ocurrido.

“El 14 de enero la Jefatura de Policía de Maldonado recibió una denuncia donde una mujer mayor de edad manifestó haber sido víctima de abuso sexual”, indicaron fuentes policiales y agregaron: “Tras ser enterada, la Fiscalía Especializada de 2do Turno de San Carlos dispuso diligencias para el esclarecimiento de los hechos”.

De acuerdo con el sitio local El País, entre las primeras medidas requeridas por la fiscal del caso, Fiorella Marzano, se destacan los exámenes médicos a los tres hombres señalados por la presunta víctima y la solicitud de interrogatorio para los testigos. No obstante, ayer la investigación del caso pasó a la fiscalía de Delitos Sexuales de 8° Turno de Montevideo, dado a que todos los implicados residen en la capital. Además, la Justicia ordenó la prohibición de acercamiento los sospechosos a la denunciante.

Con relación a la investigación, la Fiscalía remarcó que involucra pericias que “son muy complejas, llevan tiempo y son necesarias” y se manifestaron reticentes a dar detalles sobre lo sucedido en la fiesta privada.

Aún así, voceros de la investigación afirmaron que los presuntos autores de la violación son los organizadores del evento y además familiares.

En línea con el último dato, la cuenta de Instagram @feminismo.uruguay hizo una publicación en la que identificó a los supuestos abusadores y comartió eldescargo de quien sería la expareja de uno de los implicados, quien afirmó en sus redes sociales haber realizado tres denuncias en su contra por violencia.

“Ramiro es mi ex y hace dos meses le efectué la tercera denuncia a lo largo de los 3 años que hace que nos separamos. Pedí llorando por favor una tobillera, ya que las dos medidas de restricción de acercamiento anteriores no le importaron, pero la Justicia me la negó. Me da mucha impotencia”, dice en el post.

