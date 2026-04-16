Día 48 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este jueves 16 de abril en su 48° día de guerra. Después de las fallidas negociaciones en Pakistán y del bloqueo de Estados Unidos a puertos iraníes, la tensión aumentó. Donald Trump sostuvo que este viernes habrá una reunión entre funcionarios de Israel y Líbano. Kristalina Georgieva, titular del FMI, dijo que pueden venir “tiempos difíciles” para la economía global si se prolonga el asedio sobre Teherán.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Donald Trump sostuvo que este viernes habrá una reunión entre funcionarios de Israel y Líbano.

sostuvo que este viernes habrá una reunión entre funcionarios de Israel y Líbano. Kristalina Georgieva sostuvo que pueden venir “tiempos difíciles” si se prolonga el conflicto en Medio Oriente.

sostuvo que pueden venir “tiempos difíciles” si se prolonga el conflicto en Medio Oriente. Estados Unidos activa el bloqueo naval del estrecho de Ormuz y Trump afirma que Irán quiere seguir el diálogo.

Funcionarios de Rusia y de China se reúnen para discutir sobre el conflicto en Medio Oriente.

Donald Trump cargó contra el Papa en la última semana Alberto Pizzoli - Pool AFP

Otros hechos de importancia

Se llevará a cabo una reunión entre funcionarios de Irán y de Pakistán para dialogar sobre los mensajes intercambiados con EE.UU..

El papa León XIV pidió por la paz en el Líbano y reclamó un cese al fuego.

En respuesta a las expresiones del Papa, el mandatario estadounidense le respondió: “No quiero un Papa que piense que está ok que Irán tenga un arma nuclear”.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

Abuchearon a JD Vance en una universidad ABBAS FAKIH - AFP