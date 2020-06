Ocurrió en Italia. Ella estaba internada por un delicado cuadro de cáncer aceptó casarse con él, pero su salud se deterioró rápidamente

Chiara, una mujer de 35 años oriunda de Florencia (Italia), padeció cáncer de mama durante dos años. En medio de una importante complicación de su cuadro , su novio decidió proponerle matrimonio. Ella aceptó, pero dos días más tarde, perdió la vida en el mismo hospital.

Edoardo Parisi, el novio de Chiara, un hombre de 32 años, la había acompañado durante los momentos más difíciles de su salud. Hace dos años, Chiara tuvo cáncer de mama y su salud quedó muy delicada desde entonces.

Por esos días Parisi hizo todo lo que tenía a su alcance para cuidar a su novia. Incluso, se comprometió con la lucha contra la enfermedad a otra escala, y, en 2019, organizó un partido de fútbol para recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama.

Justo cuando Chiara pensó que estaba superando el cáncer, su salud se complicó. Frente a esa situación, el novio decidió que era momento para expresarle su amor a través de una propuesta de matrimonio. Y eso hizo: en una tarde de visita en el hospital, se arrodilló junto a la cama y le preguntó si quería ser su esposa. Ella aceptó.

Dos días después, Chiara perdió la vida en Cisanello, el mismo hospital de Pisa donde había estado internada y donde recibió la propuesta de matrimonio. Ahora, su novio compartió toda la historia en Facebook.

"Me desperté esta mañana. Dormí después de no sé cuantos días", explicó Parisi. "Desayuné solo. Croissant de crema y capuchino. Lloré, a escondidas, en la ducha, igual que lo hacía en casa porque si no te habrías enojado. Afuera el sol está brillando y un ligero viento me acaricia la piel. Abrí las redes sociales después de tanto tiempo, algo que dos tipos como nosotros hacíamos cada instante", relató.

"He visto muchos mensajes, más o menos hermosos, de mucha gente. Se veía muy triste esta historia", añadió. "Así que paré y pensé que vos, durante la enfermedad, nunca estuviste triste. No porque no entendiera la situación, sino porque sabías que tu tristeza inevitablemente me infectaría. Y siempre sonreíste y luchaste y brillabas", escribió.

"Ayer, hoy, mañana. Habrá sol. Solo será más difícil verlo. Siempre desayunando con cappuccino y croissant de crema. Mañana te saludaremos todos juntos. Porque no estoy solo. Tengo una promesa que cumplir, te tengo a ti, tengo un ejército a mis espaldas. Solo pospusimos algo. No estoy muy triste, no estarías de acuerdo", dijo la pareja de Chiara. "Ahora sé que si el amor es amor verdadero, nada puede separar a dos personas hechas para estar juntas. Te amo", finalizó.