El video del descarrilamiento de un tranvía en el centro de Milán: hay dos muertos y 38 heridos

Un tranvía descarriló este viernes en el centro de Milán, Italia, y dejó dos muertos y 38 heridos. El vehículo era uno de los modelos más nuevos en funcionamiento en la ciudad. Por el momento se desconocen las causas del incidente.

La formación de la línea 9 de la empresa italiana ATM circulaba desde Piazza Repubblica hacia Porta Venezia cuando, cerca de las 16 (hora local), se salió de las vías en la calle Vittorio Veneto, uno de los corredores céntricos claves.

Rescatistas trabajan en el lugar del descarrilamiento de un tranvía en el centro de Milán, Italia Stefano Porta� - LaPresse�

Al llegar al cruce con Via Lazzaretto, el vehículo dobló sobre otras vías, se descarriló y estrelló contra un edificio de la esquina. Derribó un semáforo y la vidriera de un restaurante. Personal de bomberos y trece ambulancias se presentaron en el lugar. Los equipos de protección civil instalaron una carpa para asistir a los heridos.

Desde la compañía informaron que están “profundamente conmocionados por el grave accidente” y le hablaron directamente a los heridos y a las familias de quienes fallecieron: “En este momento de inmenso dolor nos dirigimos, en primer lugar, a las familias de quienes perdieron la vida y a todos los heridos. Les transmitimos nuestro más sentido pésame”.

Un cadáver yace cubierto cerca del tranvía dañado mientras los servicios de emergencia trabajan en el lugar del descarrilamiento de la Línea 9 en Milán, Italia Luca Bruno� - AP�

Comunicaron que se encuentran a disposición de las autoridades judiciales para determinar la causa y circunstancias del accidente con precisión, y que proporcionaron la información y herramientas necesarias para la investigación. Algunas de las hipótesis iniciales que se barajan son una posible descompensación del conductor o una falla en el sistema de agujas, que habría considerado al desvío como “cerrado”, causando que el tranvía gire hacia via Lazzaretto.

La unidad que descarrilló es un Tramlink bidireccional de última generación con aproximadamente un año de servicio. Consta de tres vagones interconectados con 66 plazas y tiene 25 metros de largo. Estaba equipado con tecnología avanzada, es accesible y tiene un innovador sistema de videovigilancia.

El momento del accidente

Un video grabado desde un auto que circulaba por Vittorio Veneto, en dirección contraria al tranvía, mostró el instante en el que el vehículo se salió de las vías, comenzó a tambalearse de un lado al otro hasta que, finalmente, se estrelló contra la entrada del negocio.

Las personas presentes corrieron desesperadas para evitar que el tranvía los atropellara. En paralelo, chispas comenzaron a salir del vehículo, que se desprendió de la línea aérea de contacto. La zona se llenó de humo mientras los testigos del accidente se tomaban la cara impresionados. Algunos incluso bajaron de sus autos y se acercaron a ayudar a los pasajeros heridos.

Varios testigos aseguraron que el tranvía circulaba a gran velocidad, pero no quedó claro si superaba el límite de 50 kilómetros por hora.

Tranvía descarrillado en Milán

Fallecieron dos personas: un peatón que fue embestido y quedó atrapado bajo el tranvía y un pasajero a bordo. Se trataría de un hombre de 60 años y una mujer inmigrante residente en la ciudad.

En tanto, hubo decenas de heridos. Los que se encuentran en estado de gravedad fueron trasladados al Hospital Niguarda. En tanto, varios pasajeros quedaron atrapados dentro del tranvía y son asistidos por los equipos presentes.

El fiscal Marcello Viola, que estaba en el lugar junto con la fiscal de turno, Elisa Calanducci, declaró que “fue un impacto devastador”.

Rescatistas trabajan en el lugar del descarrilamiento de un tranvía en el centro de Milán Stefano Porta� - LaPresse�

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su “más sentido pésame” por el grave accidente. “Mi pésame personal y el de todo el Gobierno a las familias de las víctimas. Mi solidaridad con la ciudad de Milán y mis más sinceros deseos de pronta y completa recuperación para los heridos”, agregó.

“Una tragedia. Es difícil analizar completamente lo sucedido; se llevará a cabo una investigación”, declaró el alcalde de Milán, Giuseppe Sala.

Con información de Reuters, ANSA y AFP