Una policía disparó su arma accidentalmente e hirió a una mujer de 22 años en Venezuela

Una policía y una mujer protagonizaron un insólito accidente este jueves en Caracas, Venezuela. Mientras las jóvenes charlaban, la agente disparó su arma reglamentaria e hirió a la mujer, que debió ser trasladada a un hospital y, por el momento, se desconoce su estado de salud.

Una cámara de seguridad captó el incidente. Allí se ve a las involucradas conversando afuera de la estación de subte de Bello Monte. La víctima, identificada como Nairelis del Mar González Ávalo según el medio local El Nacional, se encontraba apoyada sobre una baranda de metal, mientras que la oficial, llamada Siomary Clemencia Fernández Castillo, estaba sentada sobre la estructura, con uno de sus pies balanceándose en el aire.

La conversación parecía pacífica: ambas estaban charlando muy cerca de la otra, mientras se reían con total normalidad. Parecían tener cierta familiaridad o amistad. Fue entonces que la oficial apoyó una de sus piernas en el suelo y pareció acomodarse parte del uniforme de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Allí sacó su arma reglamentaria, que se encontraba en su costado derecho, y la tomó entre sus manos.

La estación de subte Bello Monte Captura Google Maps

Luego, en un extraño gesto, apoyó el arma sobre la cadera de la mujer y disparó. Ambas saltaron del susto. La víctima se tomó el sector izquierdo de su cadera, mientras que la policía se alejó y, sorprendida, miró su arma, mientras chequeaba la recámara de la pistola. En paralelo, la víctima miró al otro lado de su cadera para ver si la bala la había atravesado y había salido. Con señas, la agente le pidió que no se mueva.

Ambas se acercaron hacia un puesto de la policía, donde se encontraba otra agente que estaba mirando su celular. Le contaron lo ocurrido, mientras la víctima se retorcía del dolor. La agente, en tanto, se tomó la cara con preocupación, mientras que su compañera llamaba a una ambulancia. La víctima se sentó en una silla con dificultad.

Una policía disparó su arma sin querer e hirió a una mujer de 22 años

Tras ello, se activaron los protocolos de emergencia y seguridad y comisiones de Bomberos y Protección Civil se presentaron en las inmediaciones para brindar primeros auxilios. Luego, fue trasladada al hospital Domingo Luciani, al este de la ciudad de Caracas.

Por el momento, se desconoce la gravedad de las heridas o el estado de salud de la joven, reportó el medio local. Desde la Policía Nacional Bolivariana iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

El hecho desató un fuerte debate en las redes sociales sobre la capacitación de sus oficiales respecto al uso de las armas reglamentarias.