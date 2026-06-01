Paro de la línea C de subte: ¿hasta cuándo sigue la medida de fuerza?

Este lunes 1° de junio los pasajeros que habitualmente utilizan la línea C de subtes se encontraron con el servicio interrumpido, debido a un paro de los trabajadores que obliga a buscar otras alternativas de viaje y, a raíz de esto, surge la inquietud de hasta cuándo sigue la medida de fuerza.

Largas colas en las paradas de colectivos por el paro en la línea C de subtes Enrique García Medina

La línea C, que une las cabeceras Retiro-Constitución, es una de la más utilizadas por su conexión con al estaciones de trenes, y la paralización de este servicio generó durante la mañana diversos inconvenientes entre los pasajeros, que tuvieron que recurrir a líneas de colectivos, cuyas paradas se encuentran con mayor demanda a la habitual.

¿Hasta cuándo sigue el paro de la línea C de subte?

La medida de fuerza se definió en las últimas horas del domingo, por lo que los usuarios se vieron sorprendidos esta mañana con la interrupción del servicio.

El metrodelegado Néstor Segovia había publicado anoche en su cuenta de X el anticipo del paro de hoy.

“Mañana el servicio de la línea C se encontrará interrumpido por la medida gremial. La empresa no cumple con el acuerdo firmado en el acta del 31 de mayo, donde los Nagoya 5000 con asbesto ya no estarían en circulación para esta fecha”, se lee en la publicación más reciente.

Los usuarios debieron recurrir a alternativas de viaje para trasladarse Enrique García Medina

Esta mañana en declaraciones radiales, el gremialista habló sobre la reanudación del servicio: “Retomar el servicio depende de que tengamos un llamado de la subsecretaría y renovar el acta que se venció hoy. Yo creo que en algún momento nos van a llamar y nos vamos a sentar a discutir”, dijo sobre el conflicto.

#ahora.

Mañana el servicio de la línea C se encontrará interrumpida por medida gremial. La empresa no cumple con el acuerdo firmado en el acta del 31/5/24 dónde los Nagoya 5000 con asbesto ya no estarían en circulación para esta fecha.

No queremos más asbesto en el subte! — Nestor Segovia (@nestor_segovia) May 31, 2026

Con las demoras en las paradas de colectivos por la falta de servicio de la línea C, los usuarios manifestaron su descontento y se preguntaron si no era más conveniente como medida de fuerza la apertura de molinetes para no perjudicar a los pasajeros.

Qué dijo la empresa

“Ante el anuncio de una medida de fuerza por parte de un grupo de delegados para este lunes 1° de junio en la Línea C, Emova manifiesta su preocupación por este tipo de acciones sindicales que perjudican directamente a los usuarios”, se lee en el comunicado de la empresa operadora del Subte y el Premetro.

La compañía argumenta que desde 2018 se trabaja en un plan integral de desasbestizado en todo el ámbito de la red, incluida la flota Nagoya, “en la que se realizaron trabajos de oclusión de acuerdo a las normas existentes y en conformidad con los sindicatos, con aprobación de las autoridades laborales y la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.