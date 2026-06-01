Locura en India por la selección argentina: así trasladaron un cartel de 50 metros en la previa del Mundial

En las últimas horas comenzó a viralizarse una impactante imagen donde decenas de habitantes del estado de Kerala, en la India, fueron grabados cuando caminaban por las calles mientras trasladaban un impactante banner dedicado a la selección argentina, en una muestra de apoyo de cara al Mundial y al debut de los dirigidos por Lionel Scaloni.

El despliegue de esta gigantesca pancarta horizontal, que según trascendió en las redes sociales tenía 50 metros de largo, paralizó el tránsito en distintos sectores de la región. El cartel contaba con imágenes de Lionel Messi junto a varias figuras de la selección albiceleste, sobre todo en los festejos durante la obtención del campeonato en Qatar 2022.

Locura en India por la lselección argentina

La fiebre del pueblo de esa ciudad de India por Messi y la selección argentina no es algo nuevo. Ya en el Mundial Qatar 2022, los habitantes de este estado ubicado en la costa tropical de Malabar también hicieron saber su pasión por el combinado albiceleste. En Kerala prácticamente todos los ciudadanos decían que su selección favorita para que ganara el torneo, sacando India, era Argentina.

Los hinchas organizaron eventos masivos para ver los partidos en su país, tienen grupos en las redes sociales para coordinar y convocar sus salidas a las calles de la India con los colores celeste y blanco.

Días atrás, también en India, anunciaron que la gigantesca estatua de Messi que fue construida a fines de 2025 en la ciudad de Calcuta deberá ser retirada porque “se balancea con el viento”. Los trabajadores se subieron a la estatua dorada de 21 metros de altura y tuvieron que colocarle cuerdas alrededor de los hombros para asegurarla.

Días atrás, también en India, anunciaron que la gigantesca estatua de Messi que fue construida a fines de 2025 en la ciudad de Calcuta deberá ser retirada porque “se balancea con el viento”. DIBYANGSHU SARKAR - AFP

La escultura que representa al jugador argentino levantando el trofeo de la Copa Mundial de 2022 fue presentada durante la gira que hizo Messi por la India en diciembre pasado. Pero el legislador estatal de Bengala Occidental, Sharadwat Mukherjee, dijo que ya no era segura.